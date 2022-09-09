ÖMER ÜRÜNDÜL

F.Bahçe’nin artısı takımın hırsı

Fenerbahçe ilk yarıda yüksek tempolu, etkili presli ve yoğun baskılı bir futbol serg-i ledi. Rakibe top kullanma şansı bırakmadılar. Ama ofansif girişimler alışılmış biçimde planlı programlı olmadığından üretkenliğe dönüşmedi. Çünkü devamlı değişen kadrolarla ciddi uyum sıkıntınız olur. İlk yarıda bu kadar hızlı atak bir oyunda sadece tek gol atılması ve bunun da duran top olması gerçeği ortaya koyuyor. İkinci yarıda 10. dakikadan itibaren Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki takım presi düştü. Oyun da iyice kopuk kopuk olmaya başladı. Dinamo Kiev ilk atak girişiminde beraberliği bulunca, moraller de bozuldu. Toplam 5 değişiklikle saha içinde ne yapmak istediği belli olmayan, pozisyon bulunamayan bir baskı ortaya çıktı. Ama sonuçta uzatmada Batshuayi'nin golüyle 3 puan kazanıldı.

Gelelim esas üstünde durulması gereken konuya: Herkesle ayrı fikirde değilim. Dün geceki galibiyete rağmen Jorge Jesus bana göre doğru yolda değil. Bu anlayışıyla takım olamazsınız. Çünkü sisteminiz oturmaz. Dün geceden ufak örnekler vermek gerekirse; Joao Pedro yeni geldi, fizik olarak hazır değil, zamana ihtiyacı var. Partneri King'i hiç tanımıyor. Daha sonra Valencia ile takıma daha yeni katılmış Batshuayi giriyor. Dün gece Crespo, Ferdi, Arao biraz da Alioski sahne aldı. Onun dışında performanslar yeterli değildi. Buna hatalı gol yiyen Altay da dahildi. F.Bahçe'nin artısı ise takımın hırslı olmasıydı.

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