ÖMER ÜRÜNDÜL

Gol öncesi faul vardı

Fenerbahçe, Zajc'ın güzel golü ile çok erken bir skor avantajı yakaladı. İlerleyen bölümde Kasımpaşa oyuna ağırlık koydu. Kasımpaşa haftalardır akıcı, üretken bir ofansif futbol sergiliyor. Ama Fenerbahçe iyi oynamasa da geride alan daraltıyor, iki ön libero Zajc ve Crespo'nun presleri yanında rakibin iki ofansif bekinin de kulvarlarını Arda ve Rossi kapatınca Kasımpaşa'nın hücum gücü sıfırlandı. Buna rağmen ilk devrede üç pozisyonları vardı; en önemlisi de devre biterken Umut'un güzel şutunu Altay'ın mükemmel kurtarışıydı. İkinci yarı da aynı görüntüde başladı. Fenerbahçe bu bölümde daha garantili bir takım savunması yapıyordu ilk yarıya oranla. Kasımpaşa yaptığı değişikliklerden sonra iki yeni transferinin (Mabil asist, Muleka gol) iş birliği ile güzel bir beraberlik golü buldu. Ama sonrasında büyük bir taktik yanlışa düştüler. Aşırı riskli ofansif girişimlere başladılar. Değişikliklerden sonraki kadro yapıları, karşı atakları karşılamak için hiç uygun değildi. Son bölüm Fenerbahçe'nin değerlendiremediği ataklarla geçti. Ama galibiyet golü son dakikada geldi. Sonuçta Fenerbahçe önemli bir deplasman galibiyeti aldı. Bana göre en başarılı oyuncular Osayi, Crespo ve Zajc idi. Rossi de haftalar sonra ilk defa biraz hareketliydi. İsmail Kartal'ın iki büyük hatası da vardı. Birincisi; bitik İrfan Can'ı 80'e kadar oyunda tutması, ikincisi de 1-1'den sonra çok boşluk bırakan rakibine karşı Valencia'yı çok geç oyuna almasıydı. Hakem Mete Kalkavan, Fenerbahçe'nin galibiyet golünde büyük bir hataya düştü, VAR da buna ortak oldu. Havaya çıkan bir oyuncu arkadan elle temas yapılırsa mutlaka düşer. Net fauldü.

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