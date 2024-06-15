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Kurban Keserken okunacak dua ve tekbirler (Diyanet) | Kurban Keserken Tekbir nasıl getirilir? Dua nasıl okunur? Büyükbaş-Küçükbaş...

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, milyonlarca Müslümanı bir bayram heyecanı sarmış durumda. Kurban kesmek için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, bu kutsal ibadeti yerine getirirken nasıl niyet etmeleri gerektiği ve hangi duaları okumaları gerektiği konusunda araştırmalar yapıyorlar. Kurban keserken okunacak dua ve diğer merak edilen detaylar, bu dini vecibenin yerine getirilmesinde önemli bir rol oynuyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 10:47
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Kurban Keserken okunacak dua ve tekbirler Diyanet | Kurban Keserken Tekbir nasıl getirilir? Dua nasıl okunur? Büyükbaş-Küçükbaş...

Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, milyonlarca Müslüman, ibadetlerini yerine getirirken uyulması gereken kurallar ve dualar hakkında bilgi arayışına girmiş durumda. Bu kutsal günlerde, internet üzerinde en çok araştırılan konular arasında, kurban kesilirken okunacak dualar öne çıkıyor. Bayram namazının ardından, Müslümanlar arasında kurban kesme telaşı başlayacak. Kurban keserken hangi duaların okunması gerektiği ve Peygamber Efendimiz'in kurban kesme adabı gibi konular en çok merak edilenler arasında. İşte detayları...

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Kurban Keserken okunacak dua ve tekbirler Diyanet | Kurban Keserken Tekbir nasıl getirilir? Dua nasıl okunur? Büyükbaş-Küçükbaş...

KURBAN KESİMİ SIRASINDA HANGİ DUALAR OKUNABİLİR?

İster kurban niyetiyle olsun ister başka bir amaçla olsun hayvan kesilirken besmele çekilmesi gerekir. Hayvanın kesimi esnasında besmele kasten terk edilirse, o hayvanın eti Hanefîler'e göre yenmez. Ancak kasıtsız ve unutularak besmele çekilmezse, bu hayvanın eti yenir (Kâsânî, Bedâî', 5/46-47; İbn Nüceym, el-Bahr, 8/190-191).

Şâfiîlere göre besmele çekilmese de kesilen hayvanın eti yenir (Mâverdî, el-Hâvî, 15/95).

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Kurban Keserken okunacak dua ve tekbirler Diyanet | Kurban Keserken Tekbir nasıl getirilir? Dua nasıl okunur? Büyükbaş-Küçükbaş...

Kurban kesilirken "Bismillahi Allahü ekber" denilir ve şu âyetler okunabilir:
قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ.
"De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben Müslümanların ilkiyim." (el-En'âm, 6/162-163),

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
"Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim." (el-En'âm, 6/79).

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Kurban Keserken okunacak dua ve tekbirler Diyanet | Kurban Keserken Tekbir nasıl getirilir? Dua nasıl okunur? Büyükbaş-Küçükbaş...

HZ. PEYGAMBER BİZZAT KURBAN KESMİŞ MİDİR?

Kurban ibadeti hicri ikinci yılda meşru kılınmıştır. Hz. Peygamber'in (s.a.s.) de bu yıldan itibaren vefat edinceye kadar her yıl kurban kestiği bilinmektedir (Tirmizî, Edâhî, 11 [1506-1507]; bkz. Buhârî, Hac, 117, 119 [1712, 1714]; Müslim, Edâhî, 17 [1966]).

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Kurban Keserken okunacak dua ve tekbirler Diyanet | Kurban Keserken Tekbir nasıl getirilir? Dua nasıl okunur? Büyükbaş-Küçükbaş...

Hz. Peygamber (s.a.s.), Veda Haccı'nda yüz deve kurban etmiştir. Hz. Ali, "Peygamber (s.a.s.) yüz deve kurban etti. Etlerini dağıtmamı emretti, ben de dağıttım." (Buhârî, Hac, 122 [1718]) demiştir.

Hz. Enes'ten (r.a.) Hz. Peygamber'in (s.a.s.) siyah-beyaz benekli iki koçu besmele ve tekbir ile bizzat kestiği rivâyet edilmektedir (Buhârî, Edâhî, 9 [5558]; Müslim, Edâhî, 17-18 [1966]).