15 Haziran 2024, Cumartesi
Kurban Keserken okunacak dua ve tekbirler (Diyanet) | Kurban Keserken Tekbir nasıl getirilir? Dua nasıl okunur? Büyükbaş-Küçükbaş...
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, milyonlarca Müslümanı bir bayram heyecanı sarmış durumda. Kurban kesmek için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, bu kutsal ibadeti yerine getirirken nasıl niyet etmeleri gerektiği ve hangi duaları okumaları gerektiği konusunda araştırmalar yapıyorlar. Kurban keserken okunacak dua ve diğer merak edilen detaylar, bu dini vecibenin yerine getirilmesinde önemli bir rol oynuyor.
Giriş: 15.06.2024 10:47
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