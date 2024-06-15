Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili hangi tarihte bitecek? 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi...

2024 yılında okullar, 14 Haziran'da karnelerin dağıtılmasıyla sona erecek. Yeni eğitim ve öğretim yılı, 2 Eylül'de başlayacak. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum eğitimi 2 Eylül'de yapılacak. Tüm sınıflar için ise ilk ders zili 9 Eylül'de çalacak. İşte ara tatil tarihleri ve diğer önemli tarihler...