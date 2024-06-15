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Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili hangi tarihte bitecek? 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi...

ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 06:13 Güncelleme: 15.06.2024 06:13
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Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili hangi tarihte bitecek? 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi...

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yayımladı. Öğrenciler ve öğretmenlerin merakla beklediği yeni eğitim yılı için başlangıç tarihleri, sınav ve ara tatil dönemleri açıklandı. En çok merak edilen soru ise "2024-2025 eğitim yılı ne zaman başlayacak?" oldu.

2024 yılında okullar, 14 Haziran'da karnelerin dağıtılmasıyla sona erecek. Yeni eğitim ve öğretim yılı, 2 Eylül'de başlayacak. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum eğitimi 2 Eylül'de yapılacak. Tüm sınıflar için ise ilk ders zili 9 Eylül'de çalacak. İşte ara tatil tarihleri ve diğer önemli tarihler...

Okullar Ne Zaman Açılacak?

2024 yılı eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran'da karnelerin verilmesiyle sona erecek. Yeni eğitim ve öğretim yılı ise 2 Eylül 2024'te başlayacak. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıflar için uyum eğitimi de aynı tarihte başlayacak. Tüm sınıflar için ilk ders zili 9 Eylül'de çalacak.

Ara Tatil ve Yarıyıl Tatili Tarihleri

Birinci Dönem: 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

Birinci Dönem Ara Tatili: 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Yarıyıl Tatili: 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

İkinci Dönem: 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak.

İkinci Dönem Ara Tatili: 31 Mart 2025 Pazartesi başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

Bu tarihler doğrultusunda öğrenciler ve öğretmenler, 2024-2025 eğitim öğretim yılını planlamaya başlayabilir.

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