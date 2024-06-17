17 Haziran 2024, Pazartesi
Kavurucu sıcaklarda su gibi terletiyor! Bu yiyecekleri ağzınıza bile sürmeyin...
Yaz aylarının sıcaklarından kaçınmak için insanlar çeşitli serinletici yiyecek ve içecekler tüketiyor. Ancak uzmanlar, yaz mevsiminde dikkat edilmesi gereken besinleri de hatırlatıyor. Sıcak havalarda ağır yemekler ve yağlı besinler sindirimi zorlaştırabilir ve vücutta rahatsızlık hissi yaratabilir. İşte yazın tüketilmemesi gereken besinler...
Giriş: 17.06.2024 11:50 Güncelleme: 17.06.2024 11:50
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