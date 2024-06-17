Kavurucu sıcaklarda su gibi terletiyor! Bu yiyecekleri ağzınıza bile sürmeyin...

Aşırı sıcak havalarda hepimiz serinlemek için soğuk içecekler tüketiriz. Bu içecekler genellikle buz gibi limonata, soğuk soda, dondurma veya meyve suyu gibi ferahlatıcı seçenekler olabilir. Ancak uzmanlar, bu içeceklerin aşırı tüketiminden kaçınılması gerektiğini ve sıvı alımının dengeli olmasının önemli olduğunu belirtiyor.