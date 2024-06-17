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Kavurucu sıcaklarda su gibi terletiyor! Bu yiyecekleri ağzınıza bile sürmeyin...

Yaz aylarının sıcaklarından kaçınmak için insanlar çeşitli serinletici yiyecek ve içecekler tüketiyor. Ancak uzmanlar, yaz mevsiminde dikkat edilmesi gereken besinleri de hatırlatıyor. Sıcak havalarda ağır yemekler ve yağlı besinler sindirimi zorlaştırabilir ve vücutta rahatsızlık hissi yaratabilir. İşte yazın tüketilmemesi gereken besinler...

ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 11:50 Güncelleme: 17.06.2024 11:50
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Kavurucu sıcaklarda su gibi terletiyor! Bu yiyecekleri ağzınıza bile sürmeyin...

Aşırı sıcak havalarda hepimiz serinlemek için soğuk içecekler tüketiriz. Bu içecekler genellikle buz gibi limonata, soğuk soda, dondurma veya meyve suyu gibi ferahlatıcı seçenekler olabilir. Ancak uzmanlar, bu içeceklerin aşırı tüketiminden kaçınılması gerektiğini ve sıvı alımının dengeli olmasının önemli olduğunu belirtiyor.

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Kavurucu sıcaklarda su gibi terletiyor! Bu yiyecekleri ağzınıza bile sürmeyin...

Ayrıca baharatlı yemeklerden kafeinli içeceklere kadar çeşitli besinler de sinir sistemini uyararak vücutta terlemeye yol açabilir.

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Kavurucu sıcaklarda su gibi terletiyor! Bu yiyecekleri ağzınıza bile sürmeyin...

Baharatlı olan tüm yiyeceklerde kapsaisin adı verilen kimyasal bir bileşen bulunur. Bu bileşen beynimize sinyal ileten sinir reseptörlerine bağlanır ve vücuda ısı olarak geri döner.

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Kavurucu sıcaklarda su gibi terletiyor! Bu yiyecekleri ağzınıza bile sürmeyin...

Vücut ise bu sıcaklığa terleme yoluyla cevap verir. Dolayısıyla yaz aylarında baharatlı yiyecekler tüketilmemelidir.

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Kavurucu sıcaklarda su gibi terletiyor! Bu yiyecekleri ağzınıza bile sürmeyin...

Sıcak yiyecek ve içecekler tüketmek vücudun iç ısısını yükseltir. Bu sıcaklık artığında ekrin bezleri vücudunuzu soğutmak için ter salgılar.