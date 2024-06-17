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Çamaşır Makinelerinde Cam Kapak Varken Bulaşık Makinelerinde Neden Yok Hiç Merak Ettiniz Mi? İşte Cevabı

Modern mutfakların vazgeçilmezi olan bulaşık makineleri ve çamaşır makineleri, hayatımızı kolaylaştıran iki önemli icat. Her ikisi de hızlı ve ekonomik bir temizlik vadederek zamandan ve sudan tasarruf etmemizi sağlıyor. Peki, her ikisi de aynı amaca hizmet etse de, çamaşır makinelerinin kapaklarında cam bulunurken, bulaşık makinelerinde cam kapak bulunmuyor? İşte merak edilen sorunun cevabı…

Giriş: 17.06.2024 15:09 Güncelleme: 17.06.2024 15:09
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Çamaşır Makinelerinde Cam Kapak Varken Bulaşık Makinelerinde Neden Yok Hiç Merak Ettiniz Mi? İşte Cevabı

Çamaşır makineleri ve bulaşık makineleri, modern hayatın vazgeçilmezleri arasında yer alır. Her ikisi de bize zamandan ve sudan tasarruf sağlayarak hayatımızı kolaylaştırır. Peki, bu iki beyaz eşyanın çalışma prensipleri ve tasarımları neden bu kadar farklıdır? Bu yazıda, bulaşık makinelerinde neden cam kapak kullanılmadığını inceleyeceğiz.

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Çamaşır Makinelerinde Cam Kapak Varken Bulaşık Makinelerinde Neden Yok Hiç Merak Ettiniz Mi? İşte Cevabı

Daha önceki bir yazımızda, çamaşır makinelerinin cam kapaklarının işlevinden bahsetmiştik. Cam kapak, çamaşırların yıkama sırasında izlenmesine ve makinenin iç kısmının temizliğinin kolay yapılmasına imkan sağlar. Fakat bu durum bulaşık makineleri için geçerli değildir. Bulaşık makinelerinde cam kapak kullanılmasının birçok sebebi vardır:

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Çamaşır Makinelerinde Cam Kapak Varken Bulaşık Makinelerinde Neden Yok Hiç Merak Ettiniz Mi? İşte Cevabı

BULAŞIK MAKİNELERİNDE NEDEN CAM KAPAK YOK!

1. Maliyet: Bulaşık makinelerinde cam kapak kullanmak, maliyeti önemli ölçüde artırır. Bunun sebebi, bulaşık makinelerinin çalışma prensibinden kaynaklanır. Bulaşık makineleri, yüksek basınçlı su püskürterek bulaşıkları temizler. Cam kapak, bu basınca dayanıklı olmak zorundadır ve bu da özel üretim camların kullanılmasını gerektirir. Ayrıca, cam kapaklı bulaşık makinelerinin sızdırmazlık problemleri de yaşanabilir. Bu gibi durumlar, üretim maliyetini ve satış fiyatını yükseltir.

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Çamaşır Makinelerinde Cam Kapak Varken Bulaşık Makinelerinde Neden Yok Hiç Merak Ettiniz Mi? İşte Cevabı

2. Görüntü Kirliliği: Bulaşık makineleri, mutfaklarda en çok kirlenen beyaz eşyalardır. Yıkama işlemi sırasında bulaşıkların üzerindeki kirler ve yemek artıkları, cam kapağa da yapışabilir. Bu durum, hem estetik açıdan hoş görünmez hem de makinenin temizliğini zorlaştırır.

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Çamaşır Makinelerinde Cam Kapak Varken Bulaşık Makinelerinde Neden Yok Hiç Merak Ettiniz Mi? İşte Cevabı

3. Gürültü: Bulaşık makineleri, çamaşır makinelerine göre daha gürültülü çalışır. Bunun sebebi, yüksek basınçlı su püskürtme sistemidir. Cam kapak, bu sesi daha da yükseltebilir ve kullanıcılar için rahatsızlık verebilir.