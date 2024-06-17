Çamaşır Makinelerinde Cam Kapak Varken Bulaşık Makinelerinde Neden Yok Hiç Merak Ettiniz Mi? İşte Cevabı

Çamaşır makineleri ve bulaşık makineleri, modern hayatın vazgeçilmezleri arasında yer alır. Her ikisi de bize zamandan ve sudan tasarruf sağlayarak hayatımızı kolaylaştırır. Peki, bu iki beyaz eşyanın çalışma prensipleri ve tasarımları neden bu kadar farklıdır? Bu yazıda, bulaşık makinelerinde neden cam kapak kullanılmadığını inceleyeceğiz.