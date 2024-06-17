Kızılcık Şerbeti'nin Giray'ı Kaan Taşaner annesiyle aynı dizideymiş! Sıla Türkoğlu'nun partneri...

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç Yalazoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti kadrosuna yeni bir isim dahil olmuştu. Giray karakterine hayat veren Kaan Taşaner, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar ise, Taşaner'in annesinin de oyuncu olduğunu duyunca şaşkına döndü. Anne-oğul meğer o dizide...