17 Haziran 2024, Pazartesi
Türkiye, Japonya, Fransa, Almanya gibi ülkeleri gerisinde bıraktı! 2024 yılı için dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu!
Global Firepower tarafından 2024 yılı için hazırlanan deniz kuvvetleri sıralaması heyecan verici bir gelişmeye sahne oldu. Türkiye, Almanya, İsrail, Hollanda, Birleşik Krallık, Fransa ve Japonya gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak dünyanın en güçlü donanmasına sahip ülkelerarasında dikkatleri üzerine çekti. İşte dünyanın en güçlü donanmasına sahip ülkelerin sıralaması….
Giriş: 17.06.2024 16:57 Güncelleme: 17.06.2024 16:57
- 1
- 98
- 2
- 98
- 3
- 98
- 4
- 98
- 5
- 98