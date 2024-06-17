Türkiye, Japonya, Fransa, Almanya gibi ülkeleri gerisinde bıraktı! 2024 yılı için dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu!

Global Firepower tarafından 2024 yılında yapılan araştırmaya göre, Türkiye deniz kuvvetleri gücü açısından önemli bir sıçrama yaparak, dünyanın en güçlüleri arasına girmeyi başardı. Listede yer alan Almanya, İsrail, Hollanda, Birleşik Krallık, Fransa ve Japonya gibi güçlü ülkeleri geride bırakan Türkiye, bu alanda büyük bir başarıya imza attı. İşte dünyanın en güçlü donanmasına sahip ülkelerin sıralaması…

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ DENİZ KUVVETLERİNE SAHİP ÜLKELER!