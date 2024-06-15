1991 1994 1998 2008 SGK girişine erken emeklilik tablosu geldi! Erkek-Kadın prim gün yaş hesabı...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan düzenlemeler, sigorta primi ödeme başlangıç tarihlerine bağlı olarak emeklilik yaşını ve gerekli prim gün sayısını etkileyebilmektedir. Bu kapsamlı rehber, sigorta başlangıç tarihlerine göre erken emeklilik şartlarını ve gerekli prim gün sayılarını ayrıntılı olarak incelemekte, bu bilgilerin nasıl en verimli şekilde değerlendirileceğini açıklamaktadır. SGK'nın sunduğu çeşitli emeklilik planları arasından en uygununu seçmek isteyenler için yaş ve prim gün sayısı hesaplamalarına dair ayrıntılar bu rehberde bulunmaktadır.