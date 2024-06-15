15 Haziran 2024, Cumartesi
1991 1994 1998 2008 SGK girişine erken emeklilik tablosu geldi! Erkek-Kadın prim gün yaş hesabı...
Yoğun iş temposundan erken ayrılmayı ve daha tatmin edici bir yaşam tarzı sürdürmeyi arzulayanlar için esnek emeklilik oldukça cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sunduğu esnek emeklilik koşulları, bu hayali gerçekleştirmek isteyenlere önemli fırsatlar sunuyor.
Giriş: 15.06.2024 06:29 Güncelleme: 15.06.2024 06:29
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