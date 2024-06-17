İbni-i Sina'nın 1000 yıllık tavsiyesi! Beyaz saçları yok etmek çok kolaymış...

Saçların beyazlaması, yaş farkı gözetmeksizin birçok insanın karşılaştığı doğal bir süreç olarak bilinmektedir. Bu durum genellikle yaşlanmanın bir göstergesi olarak kabul edilir ve genetik faktörler, stres, beslenme alışkanlıkları gibi çeşitli etkenlerle ilişkilendirilir. Ancak, tarih boyunca bu duruma çeşitli çözümler aranmış ve çeşitli yöntemler denemiştir. İşte İbni-i Sina'dan saçların beyazlamasını önleyen formül...