Türk boylarından hangisine mensupsunuz? Şehir şehir soyağacı ortaya çıktı: Hemen öğrenin!

Türklerin kökenleri ve etnik yapısı, uzun yıllardır birçok araştırmacının dikkatini çekmiş ve bu konuda çeşitli teoriler öne sürülmüştür. Tarihteki ilk Türk ve Türklerin soy ağacı, merak edilen bu konunun temelini oluşturur. Geçmişten günümüze pek çok bilim insanı, Türklerin geçmişine ışık tutmak için araştırmalar yapmış ve farklı bulgular ortaya koymuştur. Bu kapsamlı çalışmalar sonucunda, Türklerin kökenleri ve etnik yapısıyla ilgili çeşitli hipotezler geliştirilmiştir. İşte il il liste...