17 Haziran 2024, Pazartesi
Karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle gitti! Karnından çıkan doktorları bile şoke etti
Balıkesir'de yaşayan vatandaş karnında ağrı ve şişlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kadın hayatının şokunu yaşadı. Yaklaşık 4 saat süren ameliyatla karnından çıkarılan şeyi gören doktorlar gözlerine inanamadı.
Giriş: 17.06.2024 11:28 Güncelleme: 17.06.2024 11:29
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