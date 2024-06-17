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Karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle gitti! Karnından çıkan doktorları bile şoke etti

Balıkesir'de yaşayan vatandaş karnında ağrı ve şişlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kadın hayatının şokunu yaşadı. Yaklaşık 4 saat süren ameliyatla karnından çıkarılan şeyi gören doktorlar gözlerine inanamadı.

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 17.06.2024 11:28 Güncelleme: 17.06.2024 11:29
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Karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle gitti! Karnından çıkan doktorları bile şoke etti

Balıkesir'de yaşayan 64 yaşındaki H.G., karnında ağrı ve şişlik şikayetiyle bir hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu yaşlı kadının mide kanaması geçirdiği belirtildi. İleri tedavi için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiğinde ise ilk şoku yaşadı.

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Karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle gitti! Karnından çıkan doktorları bile şoke etti

Burada yapılan tomografi sonucunda H.G.'nin karnının en alt bölümünden kalbin altına kadar uzanan yaklaşık 10 kilogram ağırlığında, 38 santim boyunda ve 26 santim eninde tümör olduğu teşhisi konuldu. Dev tümör, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Osman Nuri Dilek ve ekiplerinin birlikte girdiği operasyonla başarılı şekilde çıkartıldı.

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Karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle gitti! Karnından çıkan doktorları bile şoke etti

"İNANMAK ZORDU"

Tıp literatüründe nadir görülen bir vaka olduğunu vurgulayan belirten Prof. Dr. Dilek, "Zor bir ameliyattı. Kan teminlerimizle ameliyata girdik. Mideden kaynaklandığını öncesinde de düşünmüştük ama inanmak zordu. Çünkü mideden böyle bir tümörün gelişmesi için çok büyük bir kitleydi." dedi.

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Karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle gitti! Karnından çıkan doktorları bile şoke etti

4 SAAT SÜREN AMELİYAT

Kitlenin çok büyük olması sebebiyle karnında büyük açılma yapıldığını ve kitlenin dalakla birlikte alındığını aktaran Dilek, "Kitle dalakla iç içe geçmişti. Diyafragmaya yapışmıştı ve diyafragma ile beraber çıkardık. Midenin tamamını aldık. Bağırsakla yemek borusu arasında yeni bir yol oluşturarak ameliyatımızı tamamladık. Yaklaşık 4 saat süren bir ameliyattı" ifadelerine yer verdi.


Hastanın durumunun şu an iyi olduğunu ve daha da iyiye gideceğini ümit ettiklerini ifade eden Dilek, hastanın 7 gün içerisinde taburcu olmasını beklediklerini söyledi.

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Karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle gitti! Karnından çıkan doktorları bile şoke etti

BOĞAZ KAŞINTISIYLA HASTANEYE GİTTİ! DOKTORLAR BİLE HAYRETE DÜŞTÜ

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