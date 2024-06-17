Karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle gitti! Karnından çıkan doktorları bile şoke etti

4 SAAT SÜREN AMELİYAT

Kitlenin çok büyük olması sebebiyle karnında büyük açılma yapıldığını ve kitlenin dalakla birlikte alındığını aktaran Dilek, "Kitle dalakla iç içe geçmişti. Diyafragmaya yapışmıştı ve diyafragma ile beraber çıkardık. Midenin tamamını aldık. Bağırsakla yemek borusu arasında yeni bir yol oluşturarak ameliyatımızı tamamladık. Yaklaşık 4 saat süren bir ameliyattı" ifadelerine yer verdi.



Hastanın durumunun şu an iyi olduğunu ve daha da iyiye gideceğini ümit ettiklerini ifade eden Dilek, hastanın 7 gün içerisinde taburcu olmasını beklediklerini söyledi.