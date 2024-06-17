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Kemal Sunal filminde İbo ile Güllüşah'ın Oya'sı bakın kimin annesi çıktı! Deniz Türkali'nin kızı ünlü şarkıcıymış...

Yeşilçam'ın efsaneleşmiş filmlerinden biri olan İbo ile Güllüşah'da oynayan oyuncu hakkında çıkan gerçek duyanları şoke etti. Filmde Gazeteci Oya karakterine Deniz Türkali hayat veriyordu. Şimdilerde 79 yaşında olan ünlü oyuncunun kızının kim olduğunu öğrenenler şaşkına döndü. Usta oyuncu meğer bakın hangi şarkıcının annesiymiş...

ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 12:28 Güncelleme: 17.06.2024 12:28
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Kemal Sunal filminde İbo ile Güllüşah’ın Oya’sı bakın kimin annesi çıktı! Deniz Türkali’nin kızı ünlü şarkıcıymış...

1978 yapımı 'İbo ile Güllüşah' filmi, Türk sinemasının unutulmazları arasında yer alıyor. Başrollerini usta oyuncu Kemal Sunal ve Gülşah Soydan'ın üstlendiği bu film, yayınlandığı döneme damgasını vurmuştu.

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Kemal Sunal filminde İbo ile Güllüşah’ın Oya’sı bakın kimin annesi çıktı! Deniz Türkali’nin kızı ünlü şarkıcıymış...

Filmde 'Gazeteci Oya' karakterine hayat veren oyuncu usta yazar Vedat Türkali'nin oyuncu kızı Deniz Türkali'ydi. Yeşilçam'ın yıldızlarından bir olan Deniz Türkali'nin, ünlü bir sanatçının annesi olduğu ortaya çıktı.

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Kemal Sunal filminde İbo ile Güllüşah’ın Oya’sı bakın kimin annesi çıktı! Deniz Türkali’nin kızı ünlü şarkıcıymış...

İlk evliliğini İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini ile yapan oyuncunun kızı Zeynep Casalini'den başkası değil.

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Kemal Sunal filminde İbo ile Güllüşah’ın Oya’sı bakın kimin annesi çıktı! Deniz Türkali’nin kızı ünlü şarkıcıymış...

Zeynep Casalini de tıpkı annesi gibi sanatla yoğruldu ve şimdilerin sevilen şarkıcısı oldu. Aile bireylerinin birçok sanatkâr olan şarkıcının dedesi, meşhur şair Vedat Türkali, dayısı ise yönetmen ve senaryo yazarı Barış Pirhasan 'dır.

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Kemal Sunal filminde İbo ile Güllüşah’ın Oya’sı bakın kimin annesi çıktı! Deniz Türkali’nin kızı ünlü şarkıcıymış...

İşte Deniz Türkali başta olmak üzere ünlülerin çocukları...