Kemal Sunal filminde İbo ile Güllüşah'ın Oya'sı bakın kimin annesi çıktı! Deniz Türkali'nin kızı ünlü şarkıcıymış...

Yeşilçam'ın efsaneleşmiş filmlerinden biri olan İbo ile Güllüşah'da oynayan oyuncu hakkında çıkan gerçek duyanları şoke etti. Filmde Gazeteci Oya karakterine Deniz Türkali hayat veriyordu. Şimdilerde 79 yaşında olan ünlü oyuncunun kızının kim olduğunu öğrenenler şaşkına döndü. Usta oyuncu meğer bakın hangi şarkıcının annesiymiş...