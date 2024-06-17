17 Haziran 2024, Pazartesi
Türklerin beyaz altını! Vücutta yağ bırakmıyor! Günde 1 avuç...
Yaz aylarına girilmesiyle birlikte kilo vermek isteyenler, doğal yöntemleri araştırıyor. Bazı besinler ise yağ yakıcı özellikleriyle öne çıkıyor. Etkili bir şekilde kilo vermek isteyenler için diyetisyenler sağlıklı bir atıştırmalık öneriyor. Bu yiyecek yüksek lif içeriğiyle saatlerde acıkmayacaksınız. İşte 'Türklerin beyaz altını' diye nitelendirilen o besin...
Giriş: 17.06.2024 12:56 Güncelleme: 17.06.2024 12:56
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