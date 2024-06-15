Yarın Babalar Günü mü, ne zaman? Babalar Günü ilk kez hangi tarihte kutlandı? Babalar Günü tarihçesi...

BABALAR GÜNÜ TARİHİ

Babalar Günü'nün kökeni, 19 Haziran 1910 tarihine dayanır. ABD'nin Batı Virginia eyaletindeki Spokane şehrinde, bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd tarafından kutlanmaya başlandı. Dodd'un babası, altı çocuğunu tek başına büyütmüştü ve bu özverili babalara bir günün ayrılması gerektiğini düşünüyordu.

Dodd, başlangıçta babasının doğum günü olan 5 Haziran'ı Babalar Günü ilan etmek istemişti. Ancak bu tarih için yeterli hazırlık yapılamadığından kutlamalar, Haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelendi.