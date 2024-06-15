Yarın Babalar Günü mü, ne zaman? Babalar Günü ilk kez hangi tarihte kutlandı? Babalar Günü tarihçesi...
Babalar Günü tarihi yaklaşıyor ve Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü'nün ardından, Haziran ayının gelmesiyle birlikte Babalar Günü için planlar yapılmaya başlandı. Bu özel gün, babaların öneminin bir kez daha anlaşıldığı ve kutlandığı bir fırsat olarak görülüyor. Babalar için özel hediyeler arayışına girenler için ise birçok alternatif seçenek bulunuyor. İşte 2024 Babalar Günü'nün tarihi ve hediye fikirleri:
Babalar Günü, babaların hayatımızdaki rollerini ve katkılarını kutlamak için büyük önem taşıyan özel bir gündür. Aileler için değerli bir gün olan Babalar Günü, sevgi ve bağlılığı pekiştirmek adına harika bir fırsattır. Bu özel gün, aile bireylerinin bir araya gelmesini, birlikte zaman geçirmesini ve birbirlerine olan sevgilerini ifade etmelerini sağlar. Ayrıca, Babalar Günü, babaların değerini ve önemini hatırlatırken, aile içindeki birlik ve beraberliği güçlendirir.
2024 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?
Babalar Günü, her yıl Haziran ayının ikinci pazar günü düzenlenir. 2024 yılında ise Babalar Günü, 16 Haziran'a denk gelmektedir. Ancak, aynı gün Kurban Bayramı'nın 1. günü olarak da kutlanmaya başlanacaktır.
BABALAR GÜNÜ TARİHİ
Babalar Günü'nün kökeni, 19 Haziran 1910 tarihine dayanır. ABD'nin Batı Virginia eyaletindeki Spokane şehrinde, bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd tarafından kutlanmaya başlandı. Dodd'un babası, altı çocuğunu tek başına büyütmüştü ve bu özverili babalara bir günün ayrılması gerektiğini düşünüyordu.
Dodd, başlangıçta babasının doğum günü olan 5 Haziran'ı Babalar Günü ilan etmek istemişti. Ancak bu tarih için yeterli hazırlık yapılamadığından kutlamalar, Haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelendi.
Babalar Günü, 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge tarafından desteklendi, ancak resmi olarak ilan edilmedi. Ancak, 1966 yılında Başkan Lyndon Johnson, Haziran ayının üçüncü pazarının her yıl Babalar Günü olarak kutlanacağını duyuran bir bildiri yayınladı. 1972 yılında ise Başkan Richard Nixon tarafından Babalar Günü resmi tatil ilan edildi.
Babalar Günü, her yıl babaların hayatımızdaki önemli rollerini ve katkılarını kutlamak için bir fırsat olarak değerlendirilir.
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