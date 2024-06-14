20-21 Haziran resmi tatil mi? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Resmi ve özel sektör Perşembe, Cuma günleri çalışacak mı?

Türkiye'de Kurban Bayramı tatili, memurlar ve kamu kuruluşları için 9 günlük idari izin süreciyle devam ediyor. Bayramın sona ermesiyle birlikte, vatandaşlar 20-21 Haziran tarihlerinde kargoların, hastanelerin ve resmi kurumların hizmet verecek olup olmayacağını merak ediyor. Özellikle bu süreçte işlerini halletmek isteyenler, bu konuda güncel bilgilere ihtiyaç duyuyor. İşte kargo, hastane ve resmi kurumların hizmetleriyle ilgili detaylar...