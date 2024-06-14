20-21 Haziran resmi tatil mi? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Resmi ve özel sektör Perşembe, Cuma günleri çalışacak mı?
16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilen Kurban Bayramı'nın ardından vatandaşlar, 20-21 Haziran tarihlerinde kargoların ve hastanelerin hizmet verip vermeyeceğini merak ediyor. Özellikle bayram sonrası işlerini halledebilmek için bu konuda güncel durumu öğrenmek isteyenlerin sayısı oldukça fazla. İşte kargo ve hastane hizmetleriyle ilgili güncel durum...
ahaber.com.tr
Giriş: 14.06.2024
14:42
Güncelleme: 14.06.2024
14:42
Türkiye'de Kurban Bayramı tatili, memurlar ve kamu kuruluşları için 9 günlük idari izin süreciyle devam ediyor. Bayramın sona ermesiyle birlikte, vatandaşlar 20-21 Haziran tarihlerinde kargoların, hastanelerin ve resmi kurumların hizmet verecek olup olmayacağını merak ediyor. Özellikle bu süreçte işlerini halletmek isteyenler, bu konuda güncel bilgilere ihtiyaç duyuyor. İşte kargo, hastane ve resmi kurumların hizmetleriyle ilgili detaylar...
Kurban Bayramı tatili için 9 günlük tatil ilan edilmesi, özellikle özel sektör çalışanları arasında kafa karışıklığına yol açtı. 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günlerinin resmi tatil olup olmadığı merak konusu.
20-21 Haziran Resmi Tatil Değil!
Kurban Bayramı tatili için ilan edilen 9 günlük tatil, sadece devlet memurlarını kapsıyor. 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günleri resmi tatil değil. Özel sektör çalışanları, bu iki günde çalışmaya devam edecek.
İşte Kurban Bayramı Tatil Takvimi:
Arefe Günü (15 Haziran): Tatil başlangıcı
20 Haziran - 21 Haziran: İdari izin (Sadece devlet memurları için)
24 Haziran: Mesai başlangıcı (Kamu kurumları)
Hastaneler, Bankalar ve Kargolar 20-21 Haziran'da Açık mı?
Hastaneler: Poliklinikler kapalı olacak, acil servisler 7/24 hizmet verecek.
Bankalar: Açık olacak.
Kargolar: PTT hariç diğer kargo şirketleri çalışmaya devam edecek. Ancak, firmaya göre değişiklik olabileceği için çalıştığınız kargo şirketiyle iletişime geçmeniz tavsiye ediliyor.