ÖMER ÜRÜNDÜL

Bu maç için iki önemli tespitim var

Dün Erzurum'da futbol kalitesi vasatın altında bir doksan dakika izledik. Erzurum ligin en zayıf kadrosuna sahip takımı. 90 dakika koşuyorlar, iyi niyetli mücadele ediyorlar. Dün de devre sonunda golü yiyene kadar ellerinden geleni yaptılar. Ama nereye kadar!

F.Bahçe, böyle bir rakip karşısında devre sonuna kadar yarım pozisyon bile bulamadı. Organize tek atak bile geliştiremedi. En doğru taktik anlayış savunma güvencesini ihmal etmeyişleriydi. F.Bahçe kaleye ilk şutu 45 dakikada Thiam ile attı, kaleci kurtardı. Sonrasında da devre biterken golü buldu. İkinci yarı başlar başlamaz ikinci gol de gelince maç orada bitti. F.Bahçe önemli 3 puanı alarak averajla ikinciliğe yerleşti. Dünkü maçtan sonra iki gözlemimi belirtmek istiyorum. İlk gözlemim; birinci gol Pelkas, Mert Hakan iş birliğiyle geldi. Ama Mert Hakan ile Pelkas'ın ikisine de uymayan kanat forveti rolünde görev almaları saha içi düzeninde kargaşaya neden oldu. Zaten ilk yarı boyunca hiç organize olamayışlarının bir nedeni de burada yatıyor.

İkinci gözlemim ise; Sinan Gümüş mecburiyetler yüzünden forma şansı buldu. Çok kritik Alanya maçında önemli galibiyeti getiren erken golün yaratıcısıydı. Dün de hem asistini yaptı hem de golünü attı. Tam moral bulmuş ve maç eksikliğini giderecek süre varken oyundan alınması çok yanlıştı. Üstelik de Erol Bulut'un en büyük sıkıntısı takımdaki kanat forveti eksikliği varken.. Ligde kalma mücadelesi veren Erzurumspor, kısıtlı kadrosu içinde ilk yarıda bir de arka arkaya sakatlıklar yaşadı. Son paragrafı da Emrah Başsan için açmak istiyorum. Senelerdir top oynuyor. Özel yetenekleri de var. Ama çok yetersiz oyun görüşünde. En ufak bir gelişme olmadığı gibi, bir de geriye gidiş var. Yedikleri gollerde en büyük neden Emrah'ın ezdiği toplar oldu.

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