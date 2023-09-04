Kemal Kılıçdaroğlu "Kitleler Erdoğan'a oy veriyorsa önce o kitlenin sorgulanması gerek" diyor.

Evet, ana muhalefet liderimiz ülkenin çoğunluğundan bahsediyor.

Onca yenilgiden sonra azıcık olgunlaşması beklenen bir siyasetçinin ağzından dökülecek sözler mi bunlar diye düşünebilirsiniz...

Ama şu an derdi kitlelere değil kitlesine seslenmek olduğu için aslında kendince doğru olanı yapıyor.







Zira ortaya karışık açıklamalarıyla İstanbul'a fit olduğu izlenimi veren İmamoğlu tehdidini bertaraf etmiş değil.

İstanbul sermayesi hala İmamoğlu'ndan ümidini kesmedi. Görüşmeler sürüyor. İmamoğlu bir kez daha cesaretini toplayamayabilir ama er ya da geç aklını çelecekler. CHP çevrelerinde etkili sanatçıların Kılıçdaroğlu karşıtı bir kampanya başlatmaya hazırlandıklarıda gelen duyumlar arasında.

Erdoğan seçmenine hakaret ederek partideki desteğini konsolide etmeye çalışan Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde daha sertleşeceğini göreceğiz.

Kemal Bey kitle siyasetinden anlamıyor diyenler utansın!

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DENİZ BİTTİ, GERÇEĞİN ÇÖLÜNE HOŞ GELDİNİZ



Almanya kömür santrallerini bir bir açmaya devam ediyor. Son olarak Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunan rüzgar enerjisi santraline ait türbinleri, Garzweiler kömür madeni ocağını genişletmek amacıyla sökmeye başlamışlar.

Hani emisyon memisyon diyordunuz?

E malum küresel ısınma da küresel kaynama noktasına geldi diyorlar.







"Geçen kış anladık donmakla bayılmak ayrı şeylermiş. Hele şu kış da geçsin sonra bakarız. Mesela Greta Thunberg'i çağırır koalisyon Şansölyesine devlet nişan taktırırız" mı diyorsunuz?

Haklısınız. Ne diyelim. Japonya'nın nükleer santral atık suyunu okyanusa döktüğü bir ortamında kimse dönüp de size bir şey diyemez.

Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülke olmadığınız sürece sorun yok.

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NE YAPIYORSUNUZ GENÇLER, GİDİN ZAFER PARTİSİ'NE KATILIN!



Bir grup İstanbul'daki Maçka parkında Nazi Bayrağı açıp "Antisemitizmi yaymaktan gocunmuyoruz" demiş.

Ayrıca kimseden de korkmadıklarını açıklayan yüzleri maskeli grup sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafı daha sonra silmişler.







Gençler madem içinizdeki şiddeti ifade edecek yer arıyorsunuz, gidin Ümit Hocanın partisine katılın. Nefretinizi daha sahipsiz "yabancılara" kanalize ederek tatmin olursunuz.

Böyle Nazi bayrakları falan açarak tüm dünyada başınıza iş alırsınız, haberiniz olsun.

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PUTİN, DARK DİZİSİNİ SEVMİŞ MİDİR?



Trump 2018'de BM'deki konuşmasında enerji alt yapısını dönüştüren Almanya'yı Rus gazına karşı şöyle uyarmıştı:

"Almanya rotasını değiştirmezse tamamen Rus enerjisine bağımlı hale gelecektir!"

O dönemde bir nükleer felaketi işleyen Dark dizisiyle mest olan Alman yetkililerin Trump'ın paranoyasına güldükleri kameralara yansımıştı.

Sonrasını anlatmama gerek var mı?

Tam da Trump'ın dediği gibi oldu.







Batı bloğu Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya'ya ambargo uyguladığı halde, Almanya Putin'in belirlediği fiyattan ve Rus rublesiyle gaz almak için anlaşma imzaladı.

Olan doğalgaz faturaları misli misli katlanan Almanlara, ülkenin bağımsızlığına oldu.

Gel de şimdi, bir dönem Avrupa'da yayılan Dark ve benzeri nükleer karşıtı dizi furyasını Kremlin el altından desteklediğini iddia eden komplo teorisyenlerine gül.

Öyle ya Trump'ın ta 2018'den gördüğü gidişatı Putin mi tahmin edemeyecek?