04 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Melih Altınok Kemal Beyin kitle siyaseti
MELİH ALTINOK
Kemal Beyin kitle siyaseti

Kemal Beyin kitle siyaseti

04.09.2023, Pazartesi

Kemal Kılıçdaroğlu "Kitleler Erdoğan'a oy veriyorsa önce o kitlenin sorgulanması gerek" diyor.
Evet, ana muhalefet liderimiz ülkenin çoğunluğundan bahsediyor.
Onca yenilgiden sonra azıcık olgunlaşması beklenen bir siyasetçinin ağzından dökülecek sözler mi bunlar diye düşünebilirsiniz...
Ama şu an derdi kitlelere değil kitlesine seslenmek olduğu için aslında kendince doğru olanı yapıyor.



Zira ortaya karışık açıklamalarıyla İstanbul'a fit olduğu izlenimi veren İmamoğlu tehdidini bertaraf etmiş değil.
İstanbul sermayesi hala İmamoğlu'ndan ümidini kesmedi. Görüşmeler sürüyor. İmamoğlu bir kez daha cesaretini toplayamayabilir ama er ya da geç aklını çelecekler. CHP çevrelerinde etkili sanatçıların Kılıçdaroğlu karşıtı bir kampanya başlatmaya hazırlandıklarıda gelen duyumlar arasında.
Erdoğan seçmenine hakaret ederek partideki desteğini konsolide etmeye çalışan Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde daha sertleşeceğini göreceğiz.
Kemal Bey kitle siyasetinden anlamıyor diyenler utansın!

***

DENİZ BİTTİ, GERÇEĞİN ÇÖLÜNE HOŞ GELDİNİZ

Almanya kömür santrallerini bir bir açmaya devam ediyor. Son olarak Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunan rüzgar enerjisi santraline ait türbinleri, Garzweiler kömür madeni ocağını genişletmek amacıyla sökmeye başlamışlar.
Hani emisyon memisyon diyordunuz?
E malum küresel ısınma da küresel kaynama noktasına geldi diyorlar.



"Geçen kış anladık donmakla bayılmak ayrı şeylermiş. Hele şu kış da geçsin sonra bakarız. Mesela Greta Thunberg'i çağırır koalisyon Şansölyesine devlet nişan taktırırız" mı diyorsunuz?
Haklısınız. Ne diyelim. Japonya'nın nükleer santral atık suyunu okyanusa döktüğü bir ortamında kimse dönüp de size bir şey diyemez.
Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülke olmadığınız sürece sorun yok.

***

NE YAPIYORSUNUZ GENÇLER, GİDİN ZAFER PARTİSİ'NE KATILIN!

Bir grup İstanbul'daki Maçka parkında Nazi Bayrağı açıp "Antisemitizmi yaymaktan gocunmuyoruz" demiş.
Ayrıca kimseden de korkmadıklarını açıklayan yüzleri maskeli grup sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafı daha sonra silmişler.



Gençler madem içinizdeki şiddeti ifade edecek yer arıyorsunuz, gidin Ümit Hocanın partisine katılın. Nefretinizi daha sahipsiz "yabancılara" kanalize ederek tatmin olursunuz.
Böyle Nazi bayrakları falan açarak tüm dünyada başınıza iş alırsınız, haberiniz olsun.

***

PUTİN, DARK DİZİSİNİ SEVMİŞ MİDİR?

Trump 2018'de BM'deki konuşmasında enerji alt yapısını dönüştüren Almanya'yı Rus gazına karşı şöyle uyarmıştı:
"Almanya rotasını değiştirmezse tamamen Rus enerjisine bağımlı hale gelecektir!"
O dönemde bir nükleer felaketi işleyen Dark dizisiyle mest olan Alman yetkililerin Trump'ın paranoyasına güldükleri kameralara yansımıştı.
Sonrasını anlatmama gerek var mı?
Tam da Trump'ın dediği gibi oldu.



Batı bloğu Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya'ya ambargo uyguladığı halde, Almanya Putin'in belirlediği fiyattan ve Rus rublesiyle gaz almak için anlaşma imzaladı.
Olan doğalgaz faturaları misli misli katlanan Almanlara, ülkenin bağımsızlığına oldu.
Gel de şimdi, bir dönem Avrupa'da yayılan Dark ve benzeri nükleer karşıtı dizi furyasını Kremlin el altından desteklediğini iddia eden komplo teorisyenlerine gül.
Öyle ya Trump'ın ta 2018'den gördüğü gidişatı Putin mi tahmin edemeyecek?

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Çok da üzülmeyin, beterin beteri var Meral Hanım 03.09.2023 Pazar
Dışarıdan nasıl göründüğünüzü bir bilseniz 02.09.2023 Cumartesi
Atatürk anlaşılırsa Atatürkçü olmadıkları anlaşılacak, bütün mesele bu 01.09.2023 Cuma
Nasıl olsa yalancıyı öpmüyorlar 30.08.2023 Çarşamba
Mevcut aktörlerin hiçbirisi Erdoğan’ın alternatifi değil 28.08.2023 Pazartesi
Akşener’e dört dakika dayanabildim 27.08.2023 Pazar
Trump’a çakmanın dayanılmaz hafifliği 26.08.2023 Cumartesi
Önce Prigojin’in ölüsünü bir görelim 25.08.2023 Cuma
Koşun Elon Musk para dağıtıyormuş 23.08.2023 Çarşamba
Erdoğan ile Orban’ın arasından su sızmıyor 21.08.2023 Pazartesi
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA