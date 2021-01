Bizde basının işi, iktidara yakınsa her türlü icraatı alkışlamak, muhalefete yakınsa iktidarı dövmektir.

Pandemi bu dengeyi sarstı.

Muhalefet pandeminin başından beri iktidarı daha fazla yasak kararı alması için sıkıştırınca, muhalefet yandaşı basının şirazesi kaydı. İktidar ne eylerse güzel eyler havasındaki "yandaşlarla" birlikte adeta ülkeyi kitleme yarışına girdiler.

"Hafta sonu yasağı yetmez, bir ay kesintisiz kapanalım" kampanyaları başlattılar...







"AVM'ler niye açık" diye şikâyet ettiler. Yaz günü klimaları kapattırdılar... Birbirinin kopyası haber bültenlerinde, "Lümpen halk bugün yine lokantaları, kafeleri doldurdu, ne olacak bu işin sonu" diye haberler yaptılar...

"Çocuklar yasağı ihlal edip kartopu oynadılar" şeklindeki rezil haberlerle, iktidarı daha çok tedbir almaya zorlayacak korku iklimini yarattılar...

Ne yazık ki yine onlar, goygoycular galebe çaldı.

1 yıldır eğitimden ticarete, seyahatten toplu ibadete kadar hayatın her alanındaki faaliyetleri, eşine pek çok ülkede rastlanmayan aşırı tedbirlerle sekteye uğratmayı başardılar.

Şimdi de kalkmışlar, "Her şey pahalandı, esnaf kötü durumda. Bari lokantaları açalım" diyerek lütfediyorlar.

Pardon!

Pandeminin ilk günlerinden beri asayiş tedbirine dönüşen izolasyon uygulamalarının işlevini sorgulayan, kamusal alandaki gündelik hayatın durdurulmasına karşı çıkan bir avuç gazeteciyi de mağara adamı diye topa tutuyordunuz. Sağa sola şikâyet ediyordunuz...

"Lokantaları, kafeleri kapatırsak fatura ağır olur" deyince "İnsan canı mı ekonomi mi" diye söyleniyordunuz?

Jeton yeni mi düştü diye soracağım da... Biliyorum ki istediğiniz sonuç zaten buydu.

Yatacak yeriniz yok.

***

PEKİ, BU DÖNERE YAPILMIŞ BİR SALDIRI MIDIR?



Dün yine Twitter Adalet Sarayı'yla yargımızın yollarının kesiştiği bir "dava" vardı.

Adamın teki, hazır döner üretim tezgâhının başında Nusret'i taklit eden bir video çekmiş. Dans edip aklınca komiklik yaptığı performansı da TikTok'ta paylaşmış.

İşçi, başında bone ve elinde eldiven olmasına karşın, ağzında maske olmadığı için "halk sağlığını tehlikeye attığı" söylenerek iki gündür linç ediliyor.







Patron kendisini kapının önüne koymuş

Tarım ve Orman Bakanlığı da sert tepki göstermiş.

Genel Merkezi Yukarı Dudullu Mahallesi'nde olan Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) da boş durur mu hiç, yapıştırmış kınamayı:

"Bunu geleneksel dönerimize bir saldırı olarak kabul ediyoruz!"

Bakalım yargımız, hatası Nusret'e özenmek olan bu zavallı işçiyle ilgili kararını mevcut yasalara göre mi verecek, yoksa Twitter Adalet Sarayı'nın hükmü doğrultusunda mı şekillendirecek?

***

BİDEN KÜRT MÜ YAKINDA GÖRÜRSÜNÜZ



Orhan Miroğlu'nun "Geçenlerde bir Kürt dostum söyledi, Biden'ın gerçek ismi Cımoye Bahattîn Ağa imiş! Erivan'dan ABD'ye göç etmiş bir Kürt aileden geliyormuş ve aslen Bıruki aşiretindenmiş" şeklindeki sözleri epeyce konuşuldu.

Miroğlu'nun esprisini ciddiye alan Cumhuriyet falan ciddi ciddi haberler yaptılar.

Oysa Miroğlu, Obama döneminden de aşina olduğumuz bir çaresizlik halini tiye alıyor.







Kuzey Irak'ta Barzani yönetimine karşı PKK-YPG'yi destekleyen resmi ABD politikasının mimarı Obama'yı Müslüman'mış diye şirinleştirmişlerdi... Şimdi de mavi kanlı bir Katolik'ten Kürt çıkarmaya çalışıyorlar.

Doğru ya, aslında Kürtler de sarışın ve mavi gözlüydü değil mi?

Neyse... Göreve geldiği gün Irak'ta bombaların patladığı Biden'ın şeceresini merak eden Kürt vatandaşlarımız, konuyu Türk Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın birkaç gün önce Irak'ta ziyaret ettiği Barzani'ye sorabilirler.

***

İNCİNMİŞSİN SANDERS



Trump'ın kazandığı 2016'daki başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton'ın yerine de o aday olacaktı...

İşler yaver gitse, Biden'ın kazandığı son seçimlerde de...







Bir türlü olamadı.

Ama çarşamba günkü yemin töreninde verdiği pozla, Biden'dan bile çok konuşuldu 79 yaşındaki Bernie Sanders.

Sizce de incinmiş gibi durmuyor mu?