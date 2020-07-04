Cumhurbaşkanı'nın günlerdir tartışılan Netflix göndermesine muhalefet liderlerinden "dizili" cevaplar geldi.Meral Akşener'in Twitter hesabından "" mesajı atıldı.Akşener'e ilk cevap Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabından geldi:"Aman Meral Hanım şimdi hırsından."Spoiler'ı , senaryonun gelişimi ve finali hakkında ipucu olarak tarif edebiliriz.Ardından Twitter'da mevzuya Millet İttifakı'nda kendilerine üvey evlat muamelesi yapılmasından yakınan HDP'liler girdiler. Partinin Eş Başkanı"Biz de'in son sezonunu bekliyorduk" şeklinde bir tweet attı.Aralarındaki buzlar eridi mi bilmiyorum ama Twitter'daki bu goygoya son noktayı Erdoğan koydu.Cumhurbaşkanı 16 milyon takipçili Twitter hesabından "" diye yazdı ve altına imzasını attı:

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Geçtiğimiz günlerde Z kuşağı tartışmaları yapılırkenşeklinde bir öneride bulunmuştum. Bu yüzden sözünü ettiğim polemik bir hayli ilgimi çekti.Bu bir fırsat olabilir mi diye düşündüm.Ne var ki,gece sosyal medya polemiğine dahil olansiyasilerin yazdıkları kendi cümleleri değil.Nereden mi biliyorum?Her şey ortada.Aklı başında hiç kimse, ülkenin Cumhurbaşkanı'nın bunca yoğunluk içinde Netflix'de zaman geçirecek vakti olduğunu zaten düşünmüyordu.Erdoğan da bu tarz yabancı platformlara mesafeli olduğunu çeşitli vesilelerle zaten ifade etmişti. Kaldı ki Cumhurbaşkanı buKatar'a uçtu.Diğerlerinin yazdıklarına gelince...

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Dark'ın 3. Sezonu başlayalı epey oldu. Dolayısıyla 27 Haziran'ı iple çeken takipçiler olarak dizinin son sezonunu günler önce zaten izleyip bitirdik.Hatta kritiğe başladık. Dark'ın berbat bir sezonla başladığı konusunda da hemen hemen hepimiz hemfikiriz. Zaman yolculuğu gibi zaten karışık bir konuya bir de. Hatta dizininbile zaman zamanitiraf ettiler.Anlaşılan o ki, partinin sosyal medya danışmanları, Akşener'e "" dediler.diye kendisini ikna ettiler. O da bir tweet patlatıverdi.Neyse, belki Meral Hanım o geceden sonra Dark'a ilk sezondan başlamıştır.Uzatmaya gerek yok değil mi? CHP'liler arasında bile,kefil olacak tek birgenç olduğunu sanmıyorum.Kuantum fiziğine göndermelerin yapıldığı Dark'tan ziyadeedildiği "La Casa De Papel"e ısındığını söyleyen Pervin Buldan'ı samimi bulduğumu da eklemeliyim. Eminimde ilgilerini çok çekiyordur.