İktidar çarşı ve mahalle bekçiliği uygulamasını eskiden olduğu gibi hayata geçirmek için epeydir çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde ilgili kanun teklifinin maddeleri Meclis'ten geçti.Konuyu Anayasa Mahkemesi'nede Meclis'te yaptığı konuşmada bekçilere bir tavsiyede bulunmuş:"Bekçi kardeşlerimize bir tek şey söylüyoruz:mahallenin bekçisi olun!Olmayın ki bu milletin gönlündeki bekçinin yeri değişmesin!"Dün bu sözleri nedeniyle Twitter'da herkes Özel'e yükleniyordu.Haksız da sayılmazlar.Zira Murtaza, göreve başlayan çarşı ve mahalle bekçilerimizin örnek alacağı bir karakter değil.Aslına bakarsanız. Geceleri,pamuk fabrikasını bekleyen birRumeli göçmeni Murtaza.Ortalıktadiyerek ortalıkta gezinenMurtaza için dünya kurallardanibaret...Kendi kızını iş başında uyuyor, fabrika kurallarını çiğniyor diye döverek öldürecek kadar!

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Gençlerdiyerek CHP'lisiyasetçiyi tiye alıyorlardı.Sorun bu kadarla sınırlı kalsa,der geçer, üzerine yazı da yazmazdım.Ama beni kaygılandıranYa da'in oynadığı "Bekçi Murtaza" filmini izlemiş olması.Evet, Özel'in Twitter'da tercüme edecek kadar beğendiği konuşmasından Bekçi Murtaza'yı sevdiği, benimsediği anlaşılıyor.Belki de Murtaza'nın taş kafalılığını, laf anlamazlığınıörnek gösteriyordur bekçilere.Sosyal demokrat olduğunu söyleyen bir partinin yöneticisi için

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Hazır konu kitaplardan açılmışken bu bir fırsat olsun.Göreve başlayan bekçilerimiz Orhan Kemal'in Bekçi Murtaza'sını mutlaka okusunlar.Görevlerini yaparkeninsani bir şekildenasıl tutturacaklarına dair kitaptançok şey öğreneceklerine eminim. Zira bir kanun adamı için temel mesele. İnsanın kurallar için yaşayan canlılar olduğu kabulüyle yola çıkıldığında sonucun daima ''e varacağını fark etmektir.Özel çıkıp konuya bir açıklık getirirse çok sevineceğim.Evet, Özgür Bey alıntılama yaptığınız kitabı okudunuz mu okumadınız mı?..