8 Mayıs'ta İngiltere'de, ABD'de ve Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 75. yıldönümü etkinlikleri vardı.Kutlama için bu günün seçilmesinin nedeni, dönemin, yerel saatle 15.00'te radyodan Avrupa'da savaşın sona erdiğini ilan etmesi. Zira Almanya bu açıklamadan bir gün önce teslim olmuştu.Brüksel'deki NATO karargahının önünde çekilen bir videoyla kutlama mesajı yayınlayande şunları söyledi:"Avrupa'da silahlar susalı 75 yıl oldu. NATO, İkinci Dünya Savaşı'nın harabeleri üzerine kuruldu.. Bugün 30 dost vemüttefikiz. Birlikte daha güçlüyüz"İkinci Dünya Savaşı'nda'da ise etkinlikler bir günsonra yapıldı.Aslında Putin, 75. yıl anma etkinlikleri kapsamında,büyük bir askeri geçit töreni planlamıştı. Ne var ki pandemi tüm planları alt üst etti.

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9 Mayıs Cumartesi ise "Avrupa Günü" kutlandı...9 Mayıs 1950 tarihindeAvrupa'da yeni çatışmaların önüne geçmekiçingayesiyle bir kanun teklifiaçıklamıştı.olarak bilinen bu tasarı, Avrupa Birliği'nin yapı taşı olarak görülmekte. 1985 yılından beri de 9 Mayıs "Avrupa Günü" olarak kutlanıyor.da bu yıl ilk kez AB Delegasyonu'na doğrudan gönderdiği mesajında şu ifadeleri kullandı:"Dönem her alanda güçlerimizi birleştirme dönemidir. Ülkemizin tam üyeliği ekonomik, siyasi, güvenlik ve sosyal katkıların yanı sıra Avrupa Birliği'ne daha katılımcı ve kucaklayıcı bir vizyon kazandıracak ve AB'yi küresel bir aktör haline getirecektir.

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Türkiye, 1958 yılında kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğu'na (AET) 31 Temmuz 1959'da ortaklık başvurusunda bulundu. Türkiye adına bu başvuruyu yapan dönemin Başbakanı Adnan Menderes bu başvuruyla,söylemişti.Aradan geçen 61 yılda komşumuz Yunanistan ve Güney Kıbrıs birliğe alınmasına karşın Türkiye'ye tam üyelik verilmedi.Eskiden bu durumu sorun edenlerdendim. Pandemi günlerinde her açıdan dökülen AB ile Türkiye'nin durumunu kıyaslayıncademekten kendimi alamıyorum.Öyle ya, kısa bir süre önce birlikten "kaçan" İngiltere bile aslında fiilen,kurmak için çalışmıyor mu?