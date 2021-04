Darbecilik ayıp ama her yatırıma karşı çıkmak daha da ayıp değil mi?

Darbecilik ayıp ama her yatırıma karşı çıkmak daha da ayıp değil mi?

Toplumumuzda bir kesim nedense gerçekleri görmezden geliyor. Sadece darbe heveslilerinden söz etmiyorum... Gerçekleştikleri zaman ülkeye yararlı olacak projeler, sözünü ettiğim kesimleri huzursuz ediyor. Bu emekli amirallerin bildirisi dolayısıyla, iki kesim yine bir araya geldi. Şimdi bunların hedefinde Kanal İstanbul var...



Darbeciler

Hatırlar mısınız bilmiyorum... Birinci Boğaz Köprüsü'nü Başbakanlığı döneminde Süleyman Demirel planlayıp yapmış, ama hizmete açamamıştı. Dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, köprüyü 1973'te açtı. Süleyman Demirel ise 12 Mart 1971 darbesiyle devrilmişti. Gezi Kalkışması'nın beyinlerinin bir muhtıra-bildiri ile yeni havalimanın ve 3'üncü Boğaz Köprüsü'nün yapımına karşı oldukları hâlâ hatırlarda değil mi?



Amiraller

Bizim emekli amiraller de Kanal İstanbul'a karşılarmış ve bunun Montrö'yü taciz edecek bir proje olduğunu düşünüyorlarmış. Bu muhtıracılar önce Montrö'nün aksak yanlarını bir görseler daha doğru olmaz mıydı? Örneğin, giderek artan tonajlardaki gemiler boğazlardan geçerken, kılavuz kaptan almaları zorunlu değil. Her metresinde farklı akıntıların karıştığı İstanbul Boğazı'nda bu dev gemiler bazen yalılara falan çarpıyor. Mesela bu konu ele alınabilir ve Montrö imzacıları ile görüşülebilir.



Kurum anlatıyor

Kanal İstanbul'a gelince... Bu projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un anlatımıyla hep birlikte öğrenelim:

"Tamamlandığında, denizcilik, ulaşım ve uluslararası ilişkiler tarihini değiştirecek bir projedir. Bir devlet ve millet projesidir. Bu aziz vatanın istiklalinin, gelecek nesillerimizin istikbalinin garantisidir. Dünyanın inci gerdanlığı olan İstanbul Boğazı'mızı koruma, kurtarma, özgürlüğünü teminat altına alma projesidir."



Önemli proje

"1400 yıllık sevdamız olan İstanbul'un var olan marka değerini en yüksek noktaya taşıyacak projedir. Türkiye'yi şehircilik, lojistik, ulaşım, ar-ge ve deniz ticaretinin merkez ülkesi konumuna yükseltecektir. On binlerce gencimize istihdam sağlayacak, yatırım bedelini birkaç yıl içerisinde karşılayacak, her yıl milli ekonomimize milyarlarca liralık katkı sunacak bir projedir."



Doğaya saygılı

"56 kurum ve kuruluşumuzun, belediyelerimizin, üniversitelerimizin, 200'den fazla bilim adamımızın, medya ve vatandaşlarımızın katkılarıyla hazırlanan Türkiye'nin en kapsamlı ÇED Raporu'yla hayata geçirilmektedir. Dünyanın en çevreci ve doğaya saygılı projelerinden biridir."

