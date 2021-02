‘10 yılda 15 milyon genç yarattık’ diye övünürken, 2020’de her yaştan 83 milyon kişiye ulaşmışız

Cumhuriyet'in ilanından 10 yıldan fazla geçmiş olmasına rağmen, okulda hissederek söylerdik bu marşı...

"Çıktık açık alınla, on yılda her savaştan

On yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan

Başta bütün dünyanın saydığı Başkumandan

Demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan"

Faruk Nafiz Çamlıbel ile Behçet Kemal Çağlar'ın yazdıkları bu marş, başımızı göğe erdirirdi...

"Türk'üz, bütün başlardan üstün olan başlarız

Tarihten önce vardık, tarihten sonra varız

Türk'üz Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi

Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde Türk ileri"



83 milyon olduk

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılına ilişkin nüfus sayılarımızı açıklayınca 10'uncu Yıl Marşı'nı ve "On yılda on beş milyon genç yarattık" söylemini hatırladım. Düşünün ki bugün 83 milyon 614 bin 362 kişi olan nüfusumuzun genci ve yaşlısıyla 41 milyon 915 bin 985'i erkek, 41 milyon 698 bin 377'si kadınmış.



İstanbul küçülüyor

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 452 kişiye düşmüş. Ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus da bir önceki yıla göre 197 bin 770 kişi azalarak 1 milyon 333 bin 410 kişi olmuş... Yıllık nüfus artış hızı 2019 yılında binde 13.9 iken, 2020 yılında binde 5.5 olmuş...



Ortanca yaş büyüyor

Evet... 1933'te, "On yılda on beş milyon genç yarattık" diye övünürken, 2020'de her yaştan 83 milyon kişi yaratmışız. Türkiye'de 2019 yılında 32.4 olan ortanca yaş, 2020 yılında 32.7'ye yükselirken, cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 31.7'den 32.1'e, kadınlarda ise 33.1'den 33.4'e yükseldiği görülmüş.

Bu sayıları bilmek, kendi ülkenizin yapısını bilmekle eş anlamlıdır. Ve 83 milyonluk Türkiye, dünyanın önde gelen ülkelerinden bir tanesidir.

