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Memura en düşük 40.000 TL maaş: Liste yayımlandı! Memur emeklisine ara zam hesabı geldi! Öğretmen, hemşire, vaiz, polise temmuzda...

Milyonlarca emekli ve memur, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı. Açıklanacak enflasyon oranları, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarını belirleyecek. Bu kritik veri, 2024 yılı için memur ve emekli maaşlarına yansıyacak zam miktarında önemli bir etki yaratacak. Peki memur temmuzda ne kadar zam alacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024 07:40 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 08:02
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Memura en düşük 40.000 TL maaş: Liste yayımlandı! Memur emeklisine ara zam hesabı geldi! Öğretmen, hemşire, vaiz, polise temmuzda...

2024 memur maaş zammı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Altı aylık enflasyon verilerine göre belirlenecek olan memur zammı için ilk dört aylık veriler açıklandı. Temmuz ayında netleşecek olan zam oranı, altı aylık enflasyon oranı ve toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda kesinleşecek. İşte memur maaş zam oranlarının hesaplanmasına dair detaylar.

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Memura en düşük 40.000 TL maaş: Liste yayımlandı! Memur emeklisine ara zam hesabı geldi! Öğretmen, hemşire, vaiz, polise temmuzda...

2024 Memur Maaş Zammı İçin Son Durum: İşte Beklenen Artış Oranları

2024 yılı memur maaş zammı için gözler açıklanacak 6 aylık enflasyon verilerinde. İlk 4 aylık veriler ışığında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları şekillenmeye başladı. Temmuz ayında kesinleşecek olan zam oranları, 6 aylık enflasyon ve toplu sözleşme oranlarına göre belirlenecek.

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Memura en düşük 40.000 TL maaş: Liste yayımlandı! Memur emeklisine ara zam hesabı geldi! Öğretmen, hemşire, vaiz, polise temmuzda...

MEMUR MAAŞLARINA YILDA İKİ KEZ ZAM

2024 yılı için memur maaşlarına ve memur emeklisi aylıklarına, yılın ilk 6 ayında %15, ikinci 6 ayında %10 zam yapılacak. 2025 yılı için ise ilk 6 ayda %6, ikinci 6 ayda %5 oranında zam planlanıyor. Bu oranlar enflasyonun altında kalırsa, enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak.

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Memura en düşük 40.000 TL maaş: Liste yayımlandı! Memur emeklisine ara zam hesabı geldi! Öğretmen, hemşire, vaiz, polise temmuzda...

Ocak 2024'te %37,57 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon rakamlarına göre memur enflasyon farkı %29,78 olarak belirlenmişti. Bu rakam üzerine %15'lik toplu sözleşme zammı eklenince, memur maaş zammı %49,25 oldu. Böylece en düşük memur maaşı 32.860 TL'ye yükseldi.

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Memura en düşük 40.000 TL maaş: Liste yayımlandı! Memur emeklisine ara zam hesabı geldi! Öğretmen, hemşire, vaiz, polise temmuzda...

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşları da 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor. Nisan ayı itibarıyla 4 aylık enflasyon %18,70 olarak gerçekleşti. Bu oran işçi emeklisi maaşlarına şimdiden yansımış durumda.