03 Haziran 2024, Pazartesi
Memura en düşük 40.000 TL maaş: Liste yayımlandı! Memur emeklisine ara zam hesabı geldi! Öğretmen, hemşire, vaiz, polise temmuzda...
Milyonlarca emekli ve memur, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı. Açıklanacak enflasyon oranları, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarını belirleyecek. Bu kritik veri, 2024 yılı için memur ve emekli maaşlarına yansıyacak zam miktarında önemli bir etki yaratacak. Peki memur temmuzda ne kadar zam alacak?
Giriş Tarihi: 03.06.2024 07:40 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 08:02
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