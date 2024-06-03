Memura en düşük 40.000 TL maaş: Liste yayımlandı! Memur emeklisine ara zam hesabı geldi! Öğretmen, hemşire, vaiz, polise temmuzda...

2024 memur maaş zammı ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Altı aylık enflasyon verilerine göre belirlenecek olan memur zammı için ilk dört aylık veriler açıklandı. Temmuz ayında netleşecek olan zam oranı, altı aylık enflasyon oranı ve toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda kesinleşecek. İşte memur maaş zam oranlarının hesaplanmasına dair detaylar.