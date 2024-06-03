Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı alana zamlı tablo! Sosyal Yardım alana müjde: Temmuz artışı hesaplandı

Temmuz ayı, Türkiye'deki memurlar ve emekliler için olduğu kadar sosyal destek alan vatandaşlar için de önemli bir dönüm noktası olacak. Beklenen memur maaş katsayısı artışı, geniş bir yelpazede sağlanan sosyal destek ödemelerine de etki edecek. Bu artışla birlikte yaşlıların, engellilerin, hastaların ve onlara bakım sağlayan aile üyelerinin maddi durumları iyileşecek. İşte bu değişikliklerin detayları...