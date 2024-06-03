03 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı alana zamlı tablo! Sosyal Yardım alana müjde: Temmuz artışı hesaplandı

Temmuz ayı, Türkiye'deki memurlar ve emekliler için olduğu kadar sosyal destek alan vatandaşlar için de önemli bir dönüm noktası olacak. Beklenen memur maaş katsayısı artışı, geniş bir yelpazede sağlanan sosyal destek ödemelerine de etki edecek. Bu artışla birlikte yaşlıların, engellilerin, hastaların ve onlara bakım sağlayan aile üyelerinin maddi durumları iyileşecek. İşte bu değişikliklerin detayları...

Giriş Tarihi: 03.06.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 10:20
  • 1
  • 9
Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı alana zamlı tablo! Sosyal Yardım alana müjde: Temmuz artışı hesaplandı

Temmuz ayı, Türkiye'deki kamu çalışanları, memurlar ve emekliler için maaşlarında gözle görülür artışların yaşanacağı bir zaman dilimi olacak. Hükümetin son kararları doğrultusunda, memur maaş katsayısındaki önemli artış, sosyal destek ödemeleri ve kıdem tazminatları gibi ek ödemeleri de etkileyerek milyonların yüzünü güldürecek.

  • 2
  • 9
Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı alana zamlı tablo! Sosyal Yardım alana müjde: Temmuz artışı hesaplandı

Memurlar ve Aile Yardımları

Temmuz ayıyla birlikte, memurlara yapılan aile yardımı ödemeleri de artacak. Özellikle çalışmayan eş ve çocuklara yapılan ödemelerde belirgin bir yükseliş görülecek.

  • 3
  • 9
Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı alana zamlı tablo! Sosyal Yardım alana müjde: Temmuz artışı hesaplandı

Örneğin, çalışmayan eş için aylık yapılan ödeme bin 729 TL'den 2 bin 75 TL'ye çıkarken, 0-6 yaş arası çocuklara yapılan yardım 380,44 TL'den 456,57 TL'ye yükselecek. Bu artışlar, eşi çalışmayan ve 0-6 yaş arası iki çocuğu olan bir memurun aile yardımı ödemesini 2 bin 490 TL'den 2 bin 988 TL'ye taşıyacak.

  • 4
  • 9
Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı alana zamlı tablo! Sosyal Yardım alana müjde: Temmuz artışı hesaplandı

Emekli Doktorlara Ek Ödeme Artışı

Emekli Sandığı kapsamındaki doktorlar da unutulmadı. Uzman olmayan emekli doktorların her ay aldıkları ilave ödeme 15 bin 217 TL'den 18 bin 262 TL'ye, uzman doktorlarınki ise 19 bin 782 TL'den 23 bin 741 TL'ye çıkacak. Bu artış, emekli sağlık çalışanlarının mali durumlarını önemli ölçüde iyileştirecek.

  • 5
  • 9
Engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı alana zamlı tablo! Sosyal Yardım alana müjde: Temmuz artışı hesaplandı

Kamu İşçilerine Yapılan Zam

Kamu işçileri yılın ilk yarısında yüzde 32.57'lik bir artış almışlardı. Temmuz ayında ise bu artışa ek olarak yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar fark eklenecek. İlk altı aylık enflasyon tahmini yüzde 25.46 olarak gerçekleşirse, kamu işçilerinin maaşlarına yansıyacak toplam zam oranı yüzde 25.46'ya ulaşacak.