Öğretmen iller arası tayin başvuru ekranı MEBBİS | 2024 Öğretmenlerin il dışı atamaları ne zaman, başvuru nereden yapılır? personel.meb.gov.tr

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılında öğretmenlerin iller arası (il dışı) isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine dair önemli bir duyuru yayımladı. Öğretmenlerin merakla beklediği bu duyuru ile birlikte başvuru ve atama takvimi de netlik kazandı. Başvuruların ne zaman yapılabileceği ve atamaların ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. İşte detaylar: