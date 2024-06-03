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Öğretmen iller arası tayin başvuru ekranı MEBBİS | 2024 Öğretmenlerin il dışı atamaları ne zaman, başvuru nereden yapılır? personel.meb.gov.tr

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılına ilişkin öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sürecine dair duyuruyu personel.meb.gov.tr adresinde yayımladı. Buna göre, kadrolu öğretmenler, bulundukları illerden farklı illere tayin talebinde bulunabilecekler.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024 08:29 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 08:31
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Öğretmen iller arası tayin başvuru ekranı MEBBİS | 2024 Öğretmenlerin il dışı atamaları ne zaman, başvuru nereden yapılır? personel.meb.gov.tr

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılında öğretmenlerin iller arası (il dışı) isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine dair önemli bir duyuru yayımladı. Öğretmenlerin merakla beklediği bu duyuru ile birlikte başvuru ve atama takvimi de netlik kazandı. Başvuruların ne zaman yapılabileceği ve atamaların ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. İşte detaylar:

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Öğretmen iller arası tayin başvuru ekranı MEBBİS | 2024 Öğretmenlerin il dışı atamaları ne zaman, başvuru nereden yapılır? personel.meb.gov.tr

Başvuru Tarihleri:

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 3-7 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular, Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi Yönetim Sistemi (mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacaktır. Başvuruların bu şekilde yapılması önemlidir; aksi takdirde başvurular dikkate alınmayacaktır.

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Öğretmen iller arası tayin başvuru ekranı MEBBİS | 2024 Öğretmenlerin il dışı atamaları ne zaman, başvuru nereden yapılır? personel.meb.gov.tr

Atama Tarihi:

İl dışı atamalar 11 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 14 Haziran 2024 tarihinden itibaren yapılacak.

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Öğretmen iller arası tayin başvuru ekranı MEBBİS | 2024 Öğretmenlerin il dışı atamaları ne zaman, başvuru nereden yapılır? personel.meb.gov.tr

Başvuru Şartları:

Başvuruda bulunacak öğretmenlerin belirli şartları karşılamaları gerekmektedir. Bunlar arasında adaylığın kaldırılmış olması, bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak gibi kriterler bulunmaktadır. Ayrıca, başvuru şartlarıyla ilgili detaylı bilgiye başvuru duyurusunda yer verilmiştir.

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Öğretmen iller arası tayin başvuru ekranı MEBBİS | 2024 Öğretmenlerin il dışı atamaları ne zaman, başvuru nereden yapılır? personel.meb.gov.tr

Atama Süreci:

Atama işlemleri, öğretmenlerin hizmet puanlarına ve tercihlerine göre yapılacaktır. Atama işlemleri sırasında ilan edilen kontenjanlar dâhilinde öğretmenlerin tercihleri ve hizmet puanı üstünlüğü esas alınacaktır. Hizmet puanının eşitliği durumunda ise belirli önceliklere ve bilgisayar kurasına başvurulacaktır.