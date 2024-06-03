03 Haziran 2024, Pazartesi
Öğretmen iller arası tayin başvuru ekranı MEBBİS | 2024 Öğretmenlerin il dışı atamaları ne zaman, başvuru nereden yapılır? personel.meb.gov.tr
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 yılına ilişkin öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sürecine dair duyuruyu personel.meb.gov.tr adresinde yayımladı. Buna göre, kadrolu öğretmenler, bulundukları illerden farklı illere tayin talebinde bulunabilecekler.
Giriş Tarihi: 03.06.2024 08:29 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 08:31
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