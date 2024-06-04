Mert Turak'ın 3 yıl evli kaldığı eşine bakın! Ünlü oyuncudan önce o varmış! Gönül Dağı dizisinde...

Beni Böyle Sev, Babalar ve Evlatlar gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Mert Turak, şimdilerde Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Özcan Deniz gibi isimlerle ekranlara geliyor. Sevenleri tarafından yakın takibe alınan Turak'ın özel hayatıyla gündeme geldi. Son olarak, dizi setinde yaşadığı aşkla adından söz ettiren oyuncu, bu kez de eski eşiyle gündem oldu. Mert Turak yıllar önce bakın kiminle evliymiş...