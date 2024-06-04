04 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Mert Turak'ın 3 yıl evli kaldığı eşine bakın! Ünlü oyuncudan önce o varmış! Gönül Dağı dizisinde...

Beni Böyle Sev, Babalar ve Evlatlar gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Mert Turak, şimdilerde Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Özcan Deniz gibi isimlerle ekranlara geliyor. Sevenleri tarafından yakın takibe alınan Turak'ın özel hayatıyla gündeme geldi. Son olarak, dizi setinde yaşadığı aşkla adından söz ettiren oyuncu, bu kez de eski eşiyle gündem oldu. Mert Turak yıllar önce bakın kiminle evliymiş...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024 11:51 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 11:51
  • 1
  • 102
Mert Turak’ın 3 yıl evli kaldığı eşine bakın! Ünlü oyuncudan önce o varmış! Gönül Dağı dizisinde...

Başarılı oyuncu Mert Turak, şimdilerde yeni dizisiyle adından söz ettiriyor.

  • 2
  • 102
Mert Turak’ın 3 yıl evli kaldığı eşine bakın! Ünlü oyuncudan önce o varmış! Gönül Dağı dizisinde...

MERT TURAK KİMDİR?

29 Mart 1980 İzmir doğumlu olan Mert Turak'ın babası Malatyalı annesi Makedonya asıllıdır. Lisedeyken İzmir Kültür-Sen Amatör Tiyatro Topluluğu kursundaki etkinliklerde bulunduğu sürece birçok tiyatro oyununda rol aldı.

  • 3
  • 102
Mert Turak’ın 3 yıl evli kaldığı eşine bakın! Ünlü oyuncudan önce o varmış! Gönül Dağı dizisinde...

Liseyi bitirdikten sonra Isparta S.D.Ü'de Tiyatro bölümüne girdi. Daha sonra 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Oyunları Bölümünü kazanıp oraya geçiş yapan Mert Turak 2003 yılında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında kadrosuz oyuncu olarak çalışmaya başladı.

  • 4
  • 102
Mert Turak’ın 3 yıl evli kaldığı eşine bakın! Ünlü oyuncudan önce o varmış! Gönül Dağı dizisinde...

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem olan Turak'ın evli olup olmadığı merak edildi. Evliliği 3 yıl süren oyuncunun eski eşinin kim olduğunu duyanlar şoke oldu.

  • 5
  • 102
Mert Turak’ın 3 yıl evli kaldığı eşine bakın! Ünlü oyuncudan önce o varmış! Gönül Dağı dizisinde...

Son olarak yer aldıkları dizide yaşadıkları yasak sonrası çok konuşulan Naim ile Nadire karakterlerine hayat veren Mert Turak ile Cemre Melis Çınar'ın aşkları ortaya çıkmıştı. Öte yandan Cemre Melis Çınar, Gönül Dağı dizisinde Fadime karakteriyle de tanınıyor...


.