Gezegen Geçidi bugün saat kaçta? 3 Haziran 2024'te hangi 6 gezegen yan yana gelecek? Türkiye'den izlenebilecek mi?

Merkür, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün, yüzyıllar sonra ilk kez aynı çizgide bir araya gelme olasılığıyla göz kamaştıran bir gök olayına ev sahipliği yapacak. Nadir görülen bu fenomen, gökyüzü meraklılarını heyecanlandırırken, dizilimin ne zaman, saat kaçta ve nereden gözlemlenebileceği ise merak konusu oldu. Gözlemciler, bu benzersiz gezegen geçidini kaçırmamak için hazırlıklara başladı.