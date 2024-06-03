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Gezegen Geçidi bugün saat kaçta? 3 Haziran 2024'te hangi 6 gezegen yan yana gelecek? Türkiye'den izlenebilecek mi?

Merkür, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün, yüzyıllar sonra ilk kez aynı çizgide bir araya gelme olasılığıyla göz kamaştıran bir gök olayına ev sahipliği yapacak. Nadir görülen bu fenomen, gökyüzü meraklılarını heyecanlandırırken, dizilimin ne zaman, saat kaçta ve nereden gözlemlenebileceği ise merak konusu oldu. Gözlemciler, bu benzersiz gezegen geçidini kaçırmamak için hazırlıklara başladı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024 09:46 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 09:46
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Gezegen Geçidi bugün saat kaçta? 3 Haziran hangi 6 gezegen yan yana gelecek? Türkiye’den izlenebilecek mi?

Yüzyıllar sonra ilk kez gerçekleşecek olan Merkür, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'ün aynı çizgide buluşacağı nadir bir gök olayı, gökyüzü tutkunlarını heyecanlandırıyor. Bu eşsiz fenomeni deneyimlemek isteyenler ise dizilimin ne zaman, saat kaçta ve nereden gözlemlenebileceğini merak ediyor. Gezegen geçidi, merakla araştırılan bu detayları içeren bir keşif yolculuğuna çıkarıyor. Peki gezegen geçidi bugün saat kaçta? 3 Haziran'da hangi 6 gezegen yan yana gelecek?

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Gezegen Geçidi bugün saat kaçta? 3 Haziran hangi 6 gezegen yan yana gelecek? Türkiye’den izlenebilecek mi?

Gezegen Geçidi: 6 Gezegen Bir Arada

6 gezegenin nadir bir şekilde aynı yörüngede bir araya geleceği muhteşem doğa olayı olan gezegen geçidi, gözlemciler tarafından heyecanla bekleniyor.

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Gezegen Geçidi bugün saat kaçta? 3 Haziran hangi 6 gezegen yan yana gelecek? Türkiye’den izlenebilecek mi?

Tarih ve Saat Bilgileri

Gezegen geçidi, 3 Haziran'da Kuzey Yarım Küre'de gün doğumlarının hemen öncesinde doğu ufuk çizgisi boyunca görülebilecek.

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Gezegen Geçidi bugün saat kaçta? 3 Haziran hangi 6 gezegen yan yana gelecek? Türkiye’den izlenebilecek mi?

En net görüş noktası ise ABD'nin New York Eyaleti'nde gün doğumundan hemen önce, saat 05.00 - 05.30 (TSİ: 12.00 - 12.30) arasında olacak.

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Gezegen Geçidi bugün saat kaçta? 3 Haziran hangi 6 gezegen yan yana gelecek? Türkiye’den izlenebilecek mi?

Gözlem Yerleri ve Gereksinimler

Gözlemciler, bu eşsiz olayı kaçırmamak için hazırlıklara başladılar. Gezegen geçidi, çıplak gözle izlenebileceği yerlerde gün doğumunda rahatlıkla görülebilirken, teleskop gerektiren bölgelerde ise teleskopla izleme yapılacak.