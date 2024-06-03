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ALES/2 başvuru ekranı 2024 | ÖSYM ALES başvurusu başladı mı, saat kaçta? ALES/2 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

ALES/2 başvuru ve sınav tarihleri, ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimiyle birlikte netlik kazandı. Bahar döneminde yüksek lisans ve doktora adaylarının yakından takip ettiği bu tarihler, merakla beklenen detaylar arasındaydı. Ayrıca, başvuru süreci ve ücretleri de belirlendi. 2024 ALES/2 başvuru ve sonuç tarihlerine ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 10:39
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ALES/2 başvuru ekranı 2024 | ÖSYM ALES başvurusu başladı mı, saat kaçta? ALES/2 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

Akademik kariyer yapmayı hedefleyen binlerce aday için önemli bir fırsat olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), bu yıl ikinci kez düzenlenecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen ALES/2 sınavının başvuruları, 3-12 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ile başvuru yapabilecekler.

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ALES/2 başvuru ekranı 2024 | ÖSYM ALES başvurusu başladı mı, saat kaçta? ALES/2 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

Başvuru Süreci ve Kılavuz Beklentisi

ÖSYM, başvuru sürecinin detaylarını ve gerekli belgeleri içeren başvuru kılavuzunu yakın zamanda yayınlamayı planlıyor. Kılavuz, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

ALES/2 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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ALES/2 başvuru ekranı 2024 | ÖSYM ALES başvurusu başladı mı, saat kaçta? ALES/2 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

Adaylar, başvuru kılavuzunu dikkatlice inceleyerek, gerekli belge ve bilgileri hazırlamalıdır.

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ALES/2 başvuru ekranı 2024 | ÖSYM ALES başvurusu başladı mı, saat kaçta? ALES/2 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

ALES/2 Sınav Tarihi

Bu yılki ALES/2 sınavı, 28 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak. Sınav, ülke genelinde belirlenen çeşitli sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar, sınav için hazırlıklarına şimdiden başlamış durumda.

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ALES/2 başvuru ekranı 2024 | ÖSYM ALES başvurusu başladı mı, saat kaçta? ALES/2 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

Başvuru Ücreti ve Ödeme Yöntemleri

ALES/2 sınavının başvuru ücreti 490 TL olarak açıklandı. ÖSYM, ücret bilgisini başvuru kılavuzunda adaylara duyuracak. Adaylar, sınav ücretini ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" bölümünden kredi kartı veya banka kartı kullanarak ödeyebilecekler.