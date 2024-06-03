ALES/2 başvuru ekranı 2024 | ÖSYM ALES başvurusu başladı mı, saat kaçta? ALES/2 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

ALES/2 başvuru ve sınav tarihleri, ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimiyle birlikte netlik kazandı. Bahar döneminde yüksek lisans ve doktora adaylarının yakından takip ettiği bu tarihler, merakla beklenen detaylar arasındaydı. Ayrıca, başvuru süreci ve ücretleri de belirlendi. 2024 ALES/2 başvuru ve sonuç tarihlerine ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.