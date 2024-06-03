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Haziran ayı iş yeri kira artış oranı hesaplama 2024 | Dükkan, konut kira zammı yüzde kaç oldu? TÜİK TEFE TÜFE oranı...

TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte Haziran ayı kira artış oranı da belirlenmiş oldu. Temmuz 2024 itibarıyla devletin koyduğu %25 kira zam sınırının sona ermesi ve bu tarihten sonra uzatılmaması bekleniyor. Bu gelişmeler ışığında, Haziran ayı iş yeri kira artış oranı belli oldu. İşte 12 aylık TÜFE-TEFE ortalaması ve yeni kira artış oranı…

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024 06:17 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 06:17
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Haziran ayı iş yeri kira artış oranı hesaplama 2024 | Dükkan, konut kira zammı yüzde kaç oldu? TÜİK TEFE TÜFE oranı...

Haziran ayı kira artış oranı, iş yeri sahiplerinin gündemindeki önemli konular arasında yer alıyor. Her ayın başında bir önceki aya ait enflasyon verileri açıklanırken, Haziran ayında kira sözleşmelerini yenileyecek iş yeri sahipleri, kira artış oranının ne olacağı konusunda merak içinde. Peki, Haziran ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu?

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Haziran ayı iş yeri kira artış oranı hesaplama 2024 | Dükkan, konut kira zammı yüzde kaç oldu? TÜİK TEFE TÜFE oranı...

Haziran Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu mu?

Henüz Haziran ayı iş yeri kira artış oranı açıklanmadı. 3 Haziran tarihinde TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasının ardından, TÜFE oranı netleşecek ve Haziran ayı iş yeri kira artış oranı belirlenecek.

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Haziran ayı iş yeri kira artış oranı hesaplama 2024 | Dükkan, konut kira zammı yüzde kaç oldu? TÜİK TEFE TÜFE oranı...

Konutlarda %25 Kira Zam Sınırı Ne Zaman Sona Erecek?

Konutlarda %25 kira zam sınırı 2 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Bu tarihten sonra kira zam sınırının süresinin uzatılması beklenmiyor.

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Haziran ayı iş yeri kira artış oranı hesaplama 2024 | Dükkan, konut kira zammı yüzde kaç oldu? TÜİK TEFE TÜFE oranı...

Mayıs Ayı İş Yeri Kira Artış Oranı Ne Kadardı?

Nisan ayı enflasyon verilerine göre, ÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,80 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,64 olarak gerçekleşti. İş yeri kira artış oranı 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlendiği için zam oranı %59,64 olarak açıklanmıştı.

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Haziran ayı iş yeri kira artış oranı hesaplama 2024 | Dükkan, konut kira zammı yüzde kaç oldu? TÜİK TEFE TÜFE oranı...

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 16 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mayıs 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 4 bin TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 20 bin TL

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