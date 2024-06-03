Haziran ayı iş yeri kira artış oranı hesaplama 2024 | Dükkan, konut kira zammı yüzde kaç oldu? TÜİK TEFE TÜFE oranı...

Mayıs Ayı İş Yeri Kira Artış Oranı Ne Kadardı?

Nisan ayı enflasyon verilerine göre, ÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,80 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,64 olarak gerçekleşti. İş yeri kira artış oranı 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlendiği için zam oranı %59,64 olarak açıklanmıştı.