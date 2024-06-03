03 Haziran 2024, Pazartesi
Haziran ayı iş yeri kira artış oranı hesaplama 2024 | Dükkan, konut kira zammı yüzde kaç oldu? TÜİK TEFE TÜFE oranı...
TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte Haziran ayı kira artış oranı da belirlenmiş oldu. Temmuz 2024 itibarıyla devletin koyduğu %25 kira zam sınırının sona ermesi ve bu tarihten sonra uzatılmaması bekleniyor. Bu gelişmeler ışığında, Haziran ayı iş yeri kira artış oranı belli oldu. İşte 12 aylık TÜFE-TEFE ortalaması ve yeni kira artış oranı…
Giriş Tarihi: 03.06.2024 06:17 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 06:17
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