Bal ve tuzu birlikte tüketin! O sorundan eser kalmıyor! Akşam yemeğinden sonra...

Doğanın bize sunduğu mucizeler arasında özel bir yere sahip olan bal, mutfakların ve sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Her sabah kahvaltılarda tercih edilen veya tatlılarda kullanılan bal, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda sağlık için sunduğu faydalarıyla da dikkat çekiyor. İşte bal ve tuz karışımının mucizevi faydası...