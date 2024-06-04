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Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sına yıllar acımamış! Sevda Aktolga bakın şimdi ne yapıyor! 30 yıl sonra...

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevda Aktolga, Hababam Sınıfı serisinin unutulmaz karakterlerinden biri olarak hafızalarda yer etmişti. 'Hababam Sınıfı Tatilde' ve 'Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor' gibi klasikleşmiş yapımlarda 'Sevda' rolüyle izleyicilerin kalbinde taht kuran Sevda Aktolga, daha sonra Gülen Gözler, Şaban Oğlu Şaban gibi birçok film ve dizide yer alarak hafızalara kazındı. Gençlik yıllarındaki duru güzelliğiyle kendisine hayran bırakan oyuncu, son hali şoke etti. İşte Sevda Aktolga'nın şimdiki hali...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024 12:36 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 12:36
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Şaban Oğlu Şaban’ın Selma’sına yıllar acımamış! Sevda Aktolga bakın şimdi ne yapıyor! 30 yıl sonra...

Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Şener Şen'in de kadrosunda yer aldığı Şaban Oğlu Şaban filminin paylaşılamayan güzeli Selma'nın son hali ağızları açık bıraktı.

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Şaban Oğlu Şaban’ın Selma’sına yıllar acımamış! Sevda Aktolga bakın şimdi ne yapıyor! 30 yıl sonra...

'Hababam Sınıfı Tatilde', 'Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor', 'Gülen Gözler', 'Şaban Oğlu Şaban' gibi Türk sinemasının klasikleşmiş filmlerinde rol alan Sevda Aktolga, son haliyle gündem oldu. Hababam Sınıfı filminde 4 kız öğrenciden biri olan Sevda Aktolga'nın yıllar içindeki değişimi hayranlarını çok şaşırttı.

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Şaban Oğlu Şaban’ın Selma’sına yıllar acımamış! Sevda Aktolga bakın şimdi ne yapıyor! 30 yıl sonra...

Şimdilerde 66 yaşında olan Sevda Aktolga'nın son halini gören takipleri, 'Yıllar acımamış', Gülüşüz hep aynı', ' Tanıyamadık' gibi yorumlarda bulundu.

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Şaban Oğlu Şaban’ın Selma’sına yıllar acımamış! Sevda Aktolga bakın şimdi ne yapıyor! 30 yıl sonra...

Usta oyuncu diğer yandan, Unutma Beni dizisi ve Sevda Mecburi İstikamet filminde Selçuk Yöntem gibi isimlerle çalışmıştı.

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Şaban Oğlu Şaban’ın Selma’sına yıllar acımamış! Sevda Aktolga bakın şimdi ne yapıyor! 30 yıl sonra...

İşte başta Hababam Sınıfı'nın Sevda'sı olmak üzere ünlülerin yıllar önceki ve sonraki halleri...