Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sına yıllar acımamış! Sevda Aktolga bakın şimdi ne yapıyor! 30 yıl sonra...

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevda Aktolga, Hababam Sınıfı serisinin unutulmaz karakterlerinden biri olarak hafızalarda yer etmişti. 'Hababam Sınıfı Tatilde' ve 'Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor' gibi klasikleşmiş yapımlarda 'Sevda' rolüyle izleyicilerin kalbinde taht kuran Sevda Aktolga, daha sonra Gülen Gözler, Şaban Oğlu Şaban gibi birçok film ve dizide yer alarak hafızalara kazındı. Gençlik yıllarındaki duru güzelliğiyle kendisine hayran bırakan oyuncu, son hali şoke etti. İşte Sevda Aktolga'nın şimdiki hali...