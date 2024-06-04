Özge Ulusoy'un yeğenine okulda akran zorbalığı! Arkadaşları kolunu kırdı! 5 gün boyunca ulaşamadılar...

Ünlü model Özge Ulusoy'un yeğeni, akran zorbalığına maruz kalarak üzücü bir olayın mağduru oldu. Ulusoy'un özel bir üniversitede öğretim üyesi olan ablası Prof. Dr. Nilay Ulusoy'un oğlu Y.'nin, sınıf arkadaşları tarafından kolu kırıldı. İddialara göre Y.'nin annesi okul müdürüne 5 gün boyunca ulaşamadı. İşte haberin detayları...