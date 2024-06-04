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Özge Ulusoy'un yeğenine okulda akran zorbalığı! Arkadaşları kolunu kırdı! 5 gün boyunca ulaşamadılar...

Ünlü model Özge Ulusoy'un yeğeni, akran zorbalığına maruz kalarak üzücü bir olayın mağduru oldu. Ulusoy'un özel bir üniversitede öğretim üyesi olan ablası Prof. Dr. Nilay Ulusoy'un oğlu Y.'nin, sınıf arkadaşları tarafından kolu kırıldı. İddialara göre Y.'nin annesi okul müdürüne 5 gün boyunca ulaşamadı. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 11:28
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Özge Ulusaoy’un yeğenine okulda akran zorbalığı! Arkadaşları kolunu kırdı! 5 gün boyunca ulaşamadılar...

Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Özge Ulusoy, üzücü bir olayla gündem oldu.

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Özge Ulusaoy’un yeğenine okulda akran zorbalığı! Arkadaşları kolunu kırdı! 5 gün boyunca ulaşamadılar...

Özge Ulusoy'un yeğeni Y.'nin kolu sınıf arkadaşları tarafından kırıldı. İddialara göre Y.'nin annesi okul müdürüne 5 gün boyunca ulaşamadı.

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Özge Ulusaoy’un yeğenine okulda akran zorbalığı! Arkadaşları kolunu kırdı! 5 gün boyunca ulaşamadılar...

Sabah'ta yer alan habere göre; Özge Ulusoy'un özel bir üniversitede öğretim üyesi olan ablası Prof. Dr. Nilay Ulusoy'un oğlu Y., zorbalık mağduru oldu.

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Özge Ulusaoy’un yeğenine okulda akran zorbalığı! Arkadaşları kolunu kırdı! 5 gün boyunca ulaşamadılar...

İddiaya göre liseli Y., okuduğu St. Benoit'da sınıf arkadaşlarıyla tartıştı. Çıkan arbede sırasında Y.'nin kolu kırıldı.

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Özge Ulusaoy’un yeğenine okulda akran zorbalığı! Arkadaşları kolunu kırdı! 5 gün boyunca ulaşamadılar...

Ancak anne Ulusoy'un iddiasına göre okul yönetimi bu duruma kayıtsız kaldı.