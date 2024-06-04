Zirveyi Clio ve TOGG’a bıraktı! Çinli üreticiler bile Türkiye’nin en çok satan otomobilinden daha çok satışa imza attı! İşte liste…

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'de mayıs ayında en çok satılan araç modeli belli oldu. Listenin zirvesi yenilenen tasarımı ve motor seçeneği ile Renault Clio HB oldu. İkinci sırada ise yerli ve milli imkanlarla üretilen Togg T10X yer aldı. Ülkemizden en çok araç satan Fiat grubu araçlarının ise düşüşü dikkatlerden kaçmadı. İşte mayıs ayında Türkiye'de en çok satılan sıfır araç modelleri…

MAYIS AYINDA TÜRKİYE'NİN EN ÇOK SATAN SIFIR ARAÇ MODELLERİ!