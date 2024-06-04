04 Haziran 2024, Salı
Zirveyi Clio ve TOGG’a bıraktı! Çinli üreticiler bile Türkiye’nin en çok satan otomobilinden daha çok satışa imza attı! İşte liste…
Türkiye'de mayıs ayında en çok satılan sıfır araç modellerinin listesi yayınladı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından yayınlanan listesinin ışığında zirvedeki isim değişti. Yerli ve milli imkanlarla üretilen TOGG T10 X ise listenin 2. Sırasında yer aldı. İşte model model satış rakamları…
Giriş Tarihi: 04.06.2024 11:24 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 11:24
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