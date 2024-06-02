02 Haziran 2024, Pazar
Yavuz Sultan Selim'in gizemli sırrı! Tarih bilgileriniz değişecek
Yavuz Sultan Selim'in, sert mizacına rağmen çok sevecen ve duygusal bir kişilik olduğu bilinir. Türk ve Fas dillerine hakim olan Selim, aynı zamanda iyi bir şairdi. Gösteriş ve ihtişamdan hoşlanmayan Selim, her öğününde tek çeşit yemek yer ve tahta tabaklar kullanırdı. Devlet malını israf etmekten kaçınır, sade bir yaşam sürerdi.
Giriş Tarihi: 02.06.2024 16:08 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 16:08
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