Yavuz Sultan Selim’in gizemli sırrı! Tarih bilgileriniz değişecek

Yavuz Sultan Selim, sert mizacına rağmen oldukça sevecen ve duygusal bir yapıya sahipti. Türk ve Fas dillerine hakim olup, aynı zamanda yetenekli bir şairdi. Gösterişten hoşlanmayan Selim, her öğünde tek çeşit yemek yer ve tahta tabaklar kullanırdı, devlet malını israf etmemeye özen gösterirdi. Ünlü küpeli ve pala bıyıklı resminin ona ait olmadığı ve asla sakal bırakmadığı ise ortaya çıkmış bir gerçektir. Peki, Yavuz Sultan Selim'in sakal bırakmama sebebini biliyor musunuz? Bu gerçeği öğrendiğinizde oldukça şaşıracaksınız...