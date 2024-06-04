İşgalci İsrail, Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinlilere ait evleri yıkmaya başladı

7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alarak soykırım gerçekleştiren katil İsrail, hem katliam yapıyor hem de Filistinlilere ait bölgeyi işgal ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin Duma köyüne baskın düzenleyen İsrail güçleri, "ruhsatsız inşa edildikleri" iddiasıyla evleri ve tesisleri yıkmaya başladı.