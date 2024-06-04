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İşgalci İsrail, Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinlilere ait evleri yıkmaya başladı

7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alarak soykırım gerçekleştiren katil İsrail, hem katliam yapıyor hem de Filistinlilere ait bölgeyi işgal ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin Duma köyüne baskın düzenleyen İsrail güçleri, "ruhsatsız inşa edildikleri" iddiasıyla evleri ve tesisleri yıkmaya başladı.

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 04.06.2024 11:38 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 11:40
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İşgalci İsrail, Batı Şeria’nın Nablus kentinde Filistinlilere ait evleri yıkmaya başladı

Duma Köy Meclisi Başkanı Süleyman Devabişe, yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin buldozerler eşliğinde köye baskın düzenlediğini söyledi.

İsrail güçlerinin, "ruhsatsız inşa edildikleri" iddiasıyla Filistinlilerin evlerini ve tesislerini yıkmaya başladığını belirten Devabişe, Filistinlilerin bölgeye ulaşmasının engellendiğini kaydetti.

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İşgalci İsrail, Batı Şeria’nın Nablus kentinde Filistinlilere ait evleri yıkmaya başladı

İsrail'in hedef aldığı tüm arazilerin Filistinlilerin özel mülkiyeti olduğunu ve resmi mülkiyet belgelerine sahip olduklarını söyleyen Devabişe, "bunların Oslo Anlaşmalarına göre sınıflandırılan C Bölgesi'nde yer aldığını" vurguladı.

Devabişe, "İsrailli yetkililerin Duma köyündeki 200'den fazla ev ve tesise izinsiz inşaat yapıldığı gerekçesiyle yıkım konusunda bilgilendirme yazısı gönderdiğini" sözlerine ekledi.

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İşgalci İsrail, Batı Şeria’nın Nablus kentinde Filistinlilere ait evleri yıkmaya başladı

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları, sık sık "ruhsatsız" oldukları iddiasıyla yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

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İşgalci İsrail, Batı Şeria’nın Nablus kentinde Filistinlilere ait evleri yıkmaya başladı

RAMALLAH VE KALKİLYA'DA EN AZ 7 FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok bölgesine baskın düzenlendı.

Görgü tanıklarının AA'ya verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu Kalkilya, Beytüllahim, El Halil, Nablus ve Salfit, Ramallah ve Eriha kasabalarına baskın düzenledi.

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İşgalci İsrail, Batı Şeria’nın Nablus kentinde Filistinlilere ait evleri yıkmaya başladı

İsrail askerleri baskına tepki gösteren Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gaz bombası ve gerçek mermi kullandı.

Kalkilya baskınında en az bir Filistinli gerçek mermiyle yaralanırken, 3 Filistinli ise gözaltına alındı.