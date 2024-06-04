Müge Anlı'daki mide bulandıran olayda yeni gelişme! Yayının ardından yeniden gözaltına alındı!

Müge Anlı'da ortaya çıkan istismar olayı Türkiye'nin gündemine otururken üvey kızlarını bulmak için canlı yayına çıkan sonrasında ise kızları yıllarca istismar ettiği belirlenen Selahattin Yalnız tutuklanmıştı. Anne Fitnat Ertekin ise serbest bırakılmıştı. Üvey kızlarına tecavüz eden Selahattin'in 11 tane daha çocuğu olduğu ve komşunun kızına da tecavüz ettiği de ortaya çıktı. Müge Anlı, bugünkü canlı yayında anne Fitnat Ertekin'in yeniden gözaltına alındığını açıkladı.