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Müge Anlı'daki mide bulandıran olayda yeni gelişme! Yayının ardından yeniden gözaltına alındı!

Müge Anlı'da ortaya çıkan istismar olayı Türkiye'nin gündemine otururken üvey kızlarını bulmak için canlı yayına çıkan sonrasında ise kızları yıllarca istismar ettiği belirlenen Selahattin Yalnız tutuklanmıştı. Anne Fitnat Ertekin ise serbest bırakılmıştı. Üvey kızlarına tecavüz eden Selahattin'in 11 tane daha çocuğu olduğu ve komşunun kızına da tecavüz ettiği de ortaya çıktı. Müge Anlı, bugünkü canlı yayında anne Fitnat Ertekin'in yeniden gözaltına alındığını açıkladı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2024 12:50
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Müge Anlı’daki tecavüz olayında yeni gelişme! Anne Fitnat Ertekin yeniden gözaltına alındı!

Müge Anlı'nın programında gün yüzüne çıkan korkunç bir olay tüm Türkiye'yi şoke etti. Geçtiğimiz günlerde "Kızım ve arkadaşı kaçmak için öğünlerime ilaç attı" diye bir iddia ile Selahattin adlı bir adam programa katılmıştı. Adam kayıp kızları aradığını söylemişti.

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Müge Anlı’daki tecavüz olayında yeni gelişme! Anne Fitnat Ertekin yeniden gözaltına alındı!

Figen ve Bahar adlı kardeşler kayıplarının 15. gününde bulundu. Programda F.T.B. ve B.D adlı kızları arayan Selahattin ile ilgili bugün korkunç sırlar anlatıldı. Adamın, genç kızlara ve yanındakilere "Hepinizi karım yapacağım" dediği ve üvey kızlarına yıllardır tecavüz ettiği ortaya çıktı. Kayıp kızlar üvey babalarının kendilerine küçük yaşlarından beri tecavüz ettiğini, satırla saldırdığını, dövdüğünü söyledi.

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Müge Anlı’daki tecavüz olayında yeni gelişme! Anne Fitnat Ertekin yeniden gözaltına alındı!

Yıllardır istismara uğrayan genç kızlar Müge Anlı'ya Selahattin adlı şahsın onlara tecavüz ettiği videoları teslim etti. Görüntüleri izleyen Müge Anlı ve izleyenler şoke oldu. Müge Anlı, kızların yıllardır tecavüze uğradığını, polise şikayet ettiklerini ancak bir çözüm bulunamadığını açıkladı. Yetkililere seslenen Müge Anlı, kızların bir an önce güvenli bir ortama alınmasını ve adam hakkında gerekli cezanın uygulanmasını dedi.

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Müge Anlı’daki tecavüz olayında yeni gelişme! Anne Fitnat Ertekin yeniden gözaltına alındı!

TECAVÜZE UĞRADIM DEDİ

Selahattin, kızların kendisine uyku hapı verip tecavüze uğradığını savundu. Kızların annesinin de durumdan haberdar olduğu öğrenildi.

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Müge Anlı’daki tecavüz olayında yeni gelişme! Anne Fitnat Ertekin yeniden gözaltına alındı!

Kızların büyük ablası Gizem'in de Selahattin ile ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Kızlar, Gizem'in Selahattin ile kendi rızası ile birlikte olduğunu söyledi.