Emekliye temmuz zam oranı netleşiyor! SSK, Bağ-Kur'lu için %25 artış şimdiden değişti: İşte yeni emekli maaş tablosu...

Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına en az yüzde 25 oranında zam yapılması bekleniyor. Bu artışın, aynı zamanda taban aylıklara da yansıtılması gündemde. Peki emekli maaşları temmuzda ne kadar olacak? Temmuzda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bu gelişmeyle ilgili tüm detaylar haberimizde…