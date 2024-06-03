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Emekliye temmuz zam oranı netleşiyor! SSK, Bağ-Kur'lu için %25 artış şimdiden değişti: İşte yeni emekli maaş tablosu...

Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına en az yüzde 25 oranında zam yapılması bekleniyor. Bu artışın, aynı zamanda taban aylıklara da yansıtılması gündemde. Peki emekli maaşları temmuzda ne kadar olacak? Temmuzda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bu gelişmeyle ilgili tüm detaylar haberimizde…

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.06.2024 06:52 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 07:00
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Emekliye temmuz zam oranı netleşiyor! SSK, Bağ-KUR’lu için %25 artış şimdiden değişti: İşte yeni emekli maaş tablosu...

Milyonlarca emekli, Temmuz ayında yapılacak zamları büyük bir merakla bekliyor. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına, ilk 6 aylık enflasyon oranında artış yapılması planlanıyor. Yılda iki kez güncellenen emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranına ek olarak toplu sözleşmeyle son halini alacak. Peki, 2024 Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emeklilere refah payı verilecek mi? İşte merak edilen tüm detaylar...

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Emekliye temmuz zam oranı netleşiyor! SSK, Bağ-Kur’lu için %25 artış şimdiden değişti: İşte yeni emekli maaş tablosu...

5 Aylık Enflasyon Oranı Belli Oldu Mu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

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Emekliye temmuz zam oranı netleşiyor! SSK, Bağ-Kur’lu için %25 artış şimdiden değişti: İşte yeni emekli maaş tablosu...

Buna göre; Mayıs ayı enflasyon verileri 3 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

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Emekliye temmuz zam oranı netleşiyor! SSK, Bağ-KUR’lu için %25 artış şimdiden değişti: İşte yeni emekli maaş tablosu...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz ayında kök aylıklarına yapılacak zamları heyecanla bekliyor. Temmuz ayında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranında artış yapılması planlanıyor. Bu artışın taban aylıklara da yansıtılması gündemde.

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Emekliye temmuz zam oranı netleşiyor! SSK, Bağ-KUR’lu için %25 artış şimdiden değişti: İşte yeni emekli maaş tablosu...

Emeklilere Enflasyon Ayarı

Ocak ayında 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilen taban aylığın Temmuz zammıyla tekrar ele alınması bekleniyor. Bu kapsamda iki formül öne çıkıyor: