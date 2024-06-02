Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Beklentiler neler? TÜİK TEFE -TÜFE ile 5 aylık enflasyon farkı....

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. İş yeri sahipleri ve kiracıların yanı sıra, milyonlarca memur ve emekli de bu verileri merakla bekliyor. Peki, mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?