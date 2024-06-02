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Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Beklentiler neler? TÜİK TEFE -TÜFE ile 5 aylık enflasyon farkı....

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamaya hazırlanıyor. Bu verilerle birlikte milyonlarca emekli ve memurun beklediği 5 aylık enflasyon farkı da netleşecek. Mayıs ayı enflasyon rakamları, kira artış oranlarını ve memur ile emeklilerin zamlarına yansıyacak 5 aylık enflasyon farkını belirleyecek. Ekonomistlerin katılımıyla gerçekleştirilen enflasyon beklenti anketinin sonuçları da açıklandı. Peki, mayıs ayı enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2024 16:57
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Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Beklentiler neler? TÜİK TEFE -TÜFE ile 5 aylık enflasyon farkı....

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. İş yeri sahipleri ve kiracıların yanı sıra, milyonlarca memur ve emekli de bu verileri merakla bekliyor. Peki, mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

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Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Beklentiler neler? TÜİK TEFE -TÜFE ile 5 aylık enflasyon farkı....

Enflasyon Verileri Ne Zaman Açıklanacak?

TÜİK'in belirlediği tarihe göre, mayıs ayı enflasyon verileri 3 Haziran 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Bu kritik veri, kira artış oranlarından memur ve emekli maaşlarına kadar birçok alanda önemli etkiler yaratacak.

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Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Beklentiler neler? TÜİK TEFE -TÜFE ile 5 aylık enflasyon farkı....

Enflasyon Beklentisi Ne Yönde?

AA Finans'ın gerçekleştirdiği enflasyon beklenti anketine katılan 15 ekonomistin ortalama tahmini, mayıs ayında enflasyonun yüzde 3,04 artacağı yönünde.

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Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Beklentiler neler? TÜİK TEFE -TÜFE ile 5 aylık enflasyon farkı....

Ekonomistlerin beklentileri yüzde 2,85 ile yüzde 3,50 arasında değişiyor. Bu tahminler doğrultusunda, nisan ayında yüzde 69,80 olan yıllık enflasyonun, mayıs ayında yüzde 74,89'a çıkması öngörülüyor. Ayrıca, 2024 yılı sonu enflasyon beklentisi ise mayıs ayında yüzde 43,95 olarak belirlendi.

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Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Beklentiler neler? TÜİK TEFE -TÜFE ile 5 aylık enflasyon farkı....

5 Aylık Enflasyon Farkı Belirlenecek

Mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerin yılda iki kez aldığı toplu sözleşme zammına ek olarak 5 aylık enflasyon farkı da netleşecek. TÜİK'in açıklayacağı mayıs enflasyonu sonrası, bu fark kesinleşecek.