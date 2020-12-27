Bunca zaman geçtikten sonra insanların 65 yaşa takılmaları normal midir?

2020'nin son pazar gününde, "Zaman" denilen nesnenin ya da kavramın ne kadar göreceli olduğunu yine hissediyorum. Chagall'in bir tablosunun adı "Zaman, kıyısı olmayan bir nehirdir" şeklindeydi. Sonunda 2020'de öylesine geldiler ki bu nehrin azgın suları, evden çıkmaya korkar olduk. Şimdi bütün ümidimiz 2021'e bağlandı ve aşıların falan sonuç vermesini bekliyoruz.



İstisnalar var

Aslında ömür yaşı çok uzadı... Ama insanlar bu uzayan zamana rağmen eskisi kadar verimli değiller. Tabii Bill Gates'i veya Jeff Bezos'u örnek almak doğru olmaz. Fakat düşünün ki insanlık ömür yaşı ortalaması 80'lerin üzerine çıktı diye sevinirken, bir baktık ki "65 yaş" diye belalı bir dönem de var insanlar için. 65 yaşını geçenler ne dediğimi anlayacaklar ve 2020'ye olan öfkelerini herhalde yine seslendireceklerdir.



Fatih ve biz

İinsanlar ile zamanın ilişkisini düşünürken önüme Fatih Sultan Mehmed'le ilgili zaman sayıları geldi. Fatih 6 yaşında Amasya Valisi, 8 yaşında Manisa Valisi, 12 yaşında padişah ve 21 yaşında İstanbul Fatihi olmuş. Bu sayıları oğullarına "Sen adam olmayacak mısın" diye bağıran sert babalara karşı oğulları kullanabilir. "Babacığım sen 12 yaşındayken nereyi fethediyordun" diye cevap verilebilir sert babalara...



Beklentiler

Düşünün ki üç yıl sonra Cumhuriyetimiz 100 yaşına girecek... Bu arada İngiltere Kraliçesi Elizabeth de 97 ve eşi Prens Philip de 103 yaşına girecekler. Bu sayılar tabii ki Kraliçe'nin kral olmayı bekleyen 70'li yaşların sonundaki oğlu Charles'ı en faza ilgilendiriyor.

Galiba en doğru olan davranış, bekleyip görmektir olacakları... Zaten beklememek de mümkün değildir...

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