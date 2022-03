İSKENDER GÜNEN

Ahmetcan nefis oynadı!

Her ne kadar iki takım arasında puan farkı fazla olsa da yıllardır oluşan bir rekabet var. Fenerbahçe taraftarının bu yüzden büyük bir çoğunlukta olduğu bir maç. Kırılma anı İrfan Can'ın gereksiz hamlesi ve gelen kırmızı kart. Mücadelede dengelerin bozulduğu bir an... Ve ardından Nwakaeme ile Trabzonspor'un öne geçtiği atak...1-0'dan sonra ise rakip 10 kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe'nin oyuna koyduğu bir direnç var. Bunda en büyük etken orta saha oyuncularının mücadele gücü. Sorun Bakasetas'ın gerçek performansından farklı bir yapıda oynaması... Bu da rakip her ne kadar 10 kişi kalsa da karşı alanda pozisyon üretmemenin en büyük nedeni.

İlk yarı bir başka gerçek var ki bir takımda en önemli şey kaleci performansı. Bu maç bir kez daha gösterdi ki; Uğurcan bugün gelinen noktanın en önemli ismi. Szalai'nin arka direkteki kafa şutunu mükemmel bir refleksle kurtardı. Sezon başından beri çok kritik hamleleri ile bugün rakipleri ile aradaki puan farkını oluşturan en önemli isim olarak değerlendiriyorum Uğurcan'ı... Uğurcan bir kaleciden beklentilerin de ötesinde katkı veriyor Trabzonspor'a...

İkinci yarıda 10 kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe'nin gösterdiği mücadele gücüne saygı göstermek gerek. Serbest vuruştan gelen golle kazanılan beraberlik bana göre bu maçın hakkıydı. Bu arada Vitor Hugo'nun sakatlanmasından sonra forma şansı bulan Ahmetcan'ın mükemmel bir maça imza attığı gerçeğini kimse gözardı etmemeli..

Sonuçta 90 dakika iki takımın da ortaya koyduğu oyun, mücadele gücü açısından en doğru skorla bitti.

