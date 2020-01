Sömürgeci babandır

Hani bugün, Amerika kıtasının esas sahiplerine "Kızılderili" diyoruz ya,

Amerikalılar onlara hâlâ "Indian", yani "Hindistanlı" der. "Ne alaka?" dediğinizi duyar gibiyim. Şöyle, Kolombus kıtaya ilk ayak bastığında, geldikleri yerin Hindistan olduğunu sanmıştı. Bu yüzden gördükleri yerlilere de "Hindistanlı" demişlerdi. Elbette rotayı bayağı şaştıklarını ve nerde olduklarını sonradan anladılar ama o hatayı 'hakikat' yaptılar ve bugün hâlâ Kızılderililere, Hindistanlı diyorlar.

Sömürgecilik ne diye sorsalar, işte bu derim. Hem toprağını işgal edeceksin. Hem kim olduklarına dair hata yapacaksın. Sonra da o hatayı düzeltmek yerine, esas söylem haline getirecek ve bin yıllardır var olan bir topluluğun adını kendin koyacaksın.

Fransa da çok farklı değildi gerçi. Birkaç örnek vereyim. 1958'de Gine, bağımsızlık ilan eder. Bunun üzerine Fransız askerleri, ülkedeki okulları ve hastaneleri kullanılamayacak şekilde tahrip eder. "Gidiyoruz ama sizden aldıklarımız yanında solda sıfır olan hiçbir şeyden de yararlanmanıza izin vermeyiz" tavrıdır bu. Aynısı Togo'da da yapılır. Mali, bağımsızlığa karar verdikten sonra, anti-sömürgeci hareketi yönlendiren Modiba Keita suikastle öldürülür.

Fransa'ya 'bağımsızlık' sonrası bile "sömürge vergisi" ödemeyi kabul eden ve bu seneye kadar ödemeye devam eden 14 Afrika ülkesi vardır. Burkina Faso'nun eski başkanı Sankara, Benin Başkanı Hubery Maga, Orta Afrika Cumhuriyeti Başkanı David Dacko bu vergiyi iptal ettiğini duyurduktan sonra öldürülmüştür.

Sömürge vergisi şudur: Eski Fransız sömürgesi ülkeler, bağımsızlık ilan etseler dahi %20 vergi ödemeye devam edecek, ayrıca merkez bankalarındaki yabancı para biriminin %65'ini Fransız Merkez Bankası'nda bulundurmayı taahhüt edeceklerdir. Ünlü Fransız Cumhurbaşkanı Mitterand, "sömürge vergisi kalkarsa, Fransa'nın 3. dünya ülkelerinden farkı kalmaz" derken aslında ne kadar büyük bir asalak olduklarını da itiraf etmişlerdir. 14 Afrika ülkesinden Fransa'nın yıllık elde ettiği gelirin yüzlerce milyar doları bulduğu belirtilmektedir.

Daha İngiliz, Avustralya, İspanyol sömürgeciliğinden bahsedemedim bile. Peki, bunları neden anlattım? Çünkü dünyanın son yüzyılda gördüğü en büyük sömürgeci olan Amerika Birleşik Devletleri sermayeli ve menşeili FOX TV'nin ülkemizdeki sunucusu, Akdeniz'deki çıkarlarımızı korumak için Libya'daki meşru hükümeti savunmaya gitmemiz üzerinden bize, Türkiye Cumhuriyeti'ne "sömürgeci" dedi!

"Libya çöllerinde ne işimiz var?" diyorlar. "Orası sadece çöl değil, zengin enerji kaynakları da var" dediğinizde ise "Sömürgeci oldunuz" diyorlar. Bunun adına da muhalefet diyorlar.

Sömürgeci olsaydık, bugün Afrika'dan Doğu Avrupa'ya her yerde birinci ya da ikinci dil Türkçe olurdu. Sömürgeci olsaydık, bugün ayak bastığımız her yerde yüzyıl öncesinden kalma okullarımız, hastanelerimiz, devlet binalarımız olmazdı. Ve sömürgeci olsaydık, her gün hastaneleri, evleri, fırınları, okulları Hafter çetesi tarafından bombalanan Libyalı gençler, "Türkler hoşgeldi" diye sosyal medyada yazmazdı.

Sömürgeci olsaydık, sen bu kadar rahat YPG'ye karşı mücadelemize 'işgal', Akdeniz'de yedi düvele karşı var olma çabamıza da 'sömürgecilik' diyemezdin. Sömürgeci arıyorsan, para babalarına bak, anlarsın.

