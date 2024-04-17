Olmayan jakuzi ve görülmeyen ölümler

Beşiktaş'ta iki hafta önce bir gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi öldü.

Bu kazadan 11 gün sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği teleferikte yaşanan kazada 1 kişi öldü.

Havada mahsur kalan yüzlerce kişi saatler süren kurtarma faaliyeti sonrası sağ salim yere indirildi.

İki olaydan ilki CHP medyasında hiç gündem olmazken ikinci kazada suçu 7 yıl önce teleferiği açan AK Partili Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e atarak partilerini aklamaya çalıştılar.

Beşiktaş'taki gece kulübü yangınını da AK Parti'ye yıkabilirlerdi, eğer sahibinin ya da yetkilisinin herhangi bir hükümet yetkilisiyle çekilmiş fotoğrafını bulsalardı...

Beşiktaş'ta yaşanan katliam gibi kazayı unutmayı seçtiler; çünkü bir kez konuşmaya başladığımızda, önce yüzlerce insanın buluştuğu bir gece kulübünün bir binanın bodrumunda nasıl açıldığını sormamız gerekecekti.

Bu tartışma da gece kulüplerine getirilen gürültü yasağı sonrası "yaşam tarzımıza müdahale ediliyor" yalanını bir kez daha deşifre edecekti.

Gece kulübüne verilen ruhsatları ve denetimsizliği konuşmamıza da sıra gelecekti elbet. Hatta diğer gece kulüplerinin de denetlenmesi konuşulacaktı.

Ancak bunlar olmadı, Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan, yurtdışından aldığı fonlarla yayın yapan Medyascope'a çıkıp bir jakuzi iddiası ortaya attı.

Ardından, gazetecisinden siyasetçisine ne kadar CHP trolü varsa internetten bulduğu jakuzi resimleriyle paylaşım yaptı.

Her fırsatta kendi mahallesine vurup "adil" olduğunu ispatlayan vicdan muhafızlarının da devreye girmesiyle olmayan jakuzi günlerce konuşuldu.

Ancak bu kez onların yalanlarla gündemi değiştirmelerine izin vermemek gerekiyor.

Beşiktaş ve İstanbul Büyükşehir belediyelerinin Gayrettepe'de yaşanan büyük faciadaki kusurları ortaya çıkarılmalı.

"Yaşam tarzına müdahale ediliyor" basitliğine pabuç bırakmadan İstanbul'da facia yaşanabilecek işletmeler tespit edilip eksiklikleri tamamlanana kadar durdurulmalı.

Velhasıl 29 kişinin ölümünü örtbas etmek için olmayan bir jakuzi yetti. İdeolojik körlük dedikleri böyle bir şey olsa gerek.

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