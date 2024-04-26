26 Nisan 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Hilâl Kaplan Bir imha kampı olarak Gazze
HİLÂL KAPLAN
Bir imha kampı olarak Gazze

Bir imha kampı olarak Gazze

26.04.2024, Cuma
İsrail'in ve İsrail taraftarlarının bu aralar duymaktan en çok rahatsız oldukları kelimelerin başında, toplama kampı, Auschwitz ve soykırım var.
Dünya Yahudi Kongresi tarafından ocak ayında yayınlanan "Hayır, Gazze Auschwitz Değildir" başlıklı bildiri, sadece bu benzetmeden değil, 1948'de Filistinlilerin acı ve ölüm dolu sürgününe "Nakba" (Felaket) adı verilmesinden bile ne kadar rahatsız olduklarını anlatıyordu.
Halbuki hem tarihi gerçekler hem de İsrailli yetkililerin ilk günden bu yana giderek şiddetini artıran söylemleri, İsrail'in 80 yılı aşkın zamandır Batı'ya "hesap ödettiği" holokostun çağdaş versiyonunu yaşadığımızı açıkça gösteriyor.
Yasaklı kimyasal silah kullanılmasından tutun da açlığın bir savaş silahı haline getirilmesine kadar, bir savaşı savaş olmaktan çıkarıp soykırıma dönüştüren ne varsa Gazze'de uygulandı.
Nazilerin uyguladığı en önemli taktiklerden biri Yahudileri, Çingeneleri ve Slavları açlıktan ölmeleri için Varşova gettolarına sıkıştırmaktı.
Bugün "güvenli alan" kisvesi altında 3 kilometrekarelik bir alana sürülen 2 milyondan fazla Filistinli, burada bir yandan bombalarla bir yandan da açlık ve susuzlukla karşı karşıya bırakıldı.
Hakkında onlarca sinema filmi yapılıp tüm dünyanın sempatisini kazanmak üzere çekilen o dramatik Hollywood filmlerinde soykırımın lanetli toprağı olarak anılan Auschwitz kampında 1.3 milyon kişi 5.5 kilometrekarelik bir alanda toplanmıştı.
Bugün 2 milyondan fazla sivil Gazzeli, 3 kilometrekarelik bir alanda, neredeyse 2 kişiye 1 metrekarenin düştüğü bir kampta hayatta kalmaya çalışıyor. Susuz, elektriksiz ve kum tepeleri arasında...
Tam da İsrail'in kuzeyindeki Metula şehrinin belediye konseyinden David Azoulai'nin söylediği gibi: "Gazzelileri mülteci kamplarına sürüp burayı bir Auschwitz müzesine dönüştürmek istiyoruz. Tüm dünyaya İsrail'in neler yapabileceğini göstermeliyiz." Öyle de oluyor.
Katliamın başlamasının üzerinden geçen 200 günün sonunda şehit olan Filistinli sayısı 35 bine yaklaşıyor.
Gazze'deki hastanelerin altından toplu mezarlar çıkıyor.
Filistin Sivil Savunma üyesinin yaptığı açıklamaya göre, Nasır Hastanesi'nin altında bugüne kadar bulunan toplu mezarlardaki 20 kişinin diri diri gömüldüğü anlaşılıyor.
Gazze bir açık hava hapishanesinden bir açıkhava imha kampına dönüştü.
Eskiden "soykırım" denince akla gelen mazlumlar, bugün "soykırım" denince akla gelen zalimler olarak tüm dünyada kendilerini tescillediler.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Alman Cumhurbaşkanı teftişte... 24.04.2024 Çarşamba
Kritik Irak ziyareti 23.04.2024 Salı
CHP’nin borçları meselesi 22.04.2024 Pazartesi
Hamas bunu neden yaptı? 19.04.2024 Cuma
Olmayan jakuzi ve görülmeyen ölümler 17.04.2024 Çarşamba
Sakin güç, derin diplomasi 16.04.2024 Salı
İran ve İsrail’in ortak menfaatleri 15.04.2024 Pazartesi
Erdoğan ne yapmadı? 08.04.2024 Pazartesi
Farkımız bizim 03.04.2024 Çarşamba
HDP/DEM artık resmi ortak 02.04.2024 Salı
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA