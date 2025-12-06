Çocukları toparlamamız lazım...On çocuk bir çocuğa tekme tokat girişiyor; ergenlik çağında yaşadıklarıyüzünden hastanelere yatan çocukların sayısı artıyor.Dışarıda biraz dolaşsanız, görürsünüz;Böyle gider mi?Nerede yanlış yaptığımızı (klişe fikirlere saplanmadan) mercek altına almak zorundayız.

***

Sadece çocuklara bakmak da eksik olur...Bunu yüz kere yazacağım:Özellikle evlilik sürse bilebabalar meselesi büyüyor...Bugünün genç ebeveynleri, kabul edelim ki, iyi yetişmediler; her alanda kendini gösterenortamının kurbanı oldular.

***

Bir öğretmen arkadaşım her seferinde şunu vurgular:

***

Ah şu gelecek fikri...Gençler biliyorlar ama bizler inkâr etmek için çırpınıyoruz.Ne o?

***

Gelecek dendiğinde yetişkin biri nasıl algılar?Sıkıntı tam bu noktada...Ona yapay zekâdan, hızla kaybolup gidecek mesleklerden veya sürekli "borçlu hayat" yaşamak gibi şeylerden söz ettiğinizde işittikleri bir kulağından girip diğerinden çıkıyor.Neden?Çünkü şu anki bilinç hâlimiz her şeyi filtreliyor.Geçmiş, anılar olarak çağrılabiliyor amabu filtreyi aşmakta zorlanıyor.O yüzden diyorum: asıl olandir.

***

Genç arkadaşlarım var...Hiçbir şeye odaklanamıyorlar.DEHB yüzünden mi?Ben artık şüphedeyim.Daldan dala atlıyorlar...Yalancı mutluluk bir tür...

***

üzerine yeniçalışmalar artıyor.Eğer ana akım farmakoloji ve, önümüzdekibeş yıl içinde kronik iltihaplarkonusunda hekimlerin tavsiyeleri radikalbiçimde değişecek.