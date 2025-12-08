Bunları ne zaman konuşacağız, kim bilir

Ne o!Yoksa sizler de "" diyenlerden misiniz?Heyecan olsun diye mi?Nasıl olsa biz ülke olarak "kalmanın yolunu buluruz, diye mi düşünüyorsunuz?

***

Niye böyle diyorum biliyor musunuz?Bakıyorum...CNNTürk gibi kanallar her akşam öyle tartışma programları yapıyorlar ki,O kadar hevesli bir halleri var...Bir tv yöneticisine sordum, "" dedi; "hiçbir iç politika veya toplumsal konu izleyicinin durgunluğunu aşamıyor..."Eh, izleyici de etkileniyor tabii...Mesela Avrupalılar Putin'in yeniden bir "Doğu Berlin" projesi yaptığından ciddi ciddi şüpheleniyorlar.

***

Farkındasınız, değil mi?Çocukların öfkeleri büyüklerin boyunu aştı...Ergenler mafyalaşıyor...Gelecek korkusu 70 yaşındakini de 27 yaşındakini de sarsıyor...Üç kuruş paraya deli gibi çalışanlarla üç milyon dolara para demeyenlerin arasındaki mesafe okyanusları aşıyor.Finansçılarda ise şu korku var:

***

Zaten kravatını takmış, ceketini iliklemiş, aşırı "uzlaşmacı" havada ve düzgün tavırlı genç adamlar var artık; onlargörünüyorlar ve bütün tartışmaları kapatıyorlar.

***

Ben dahil, bir çoğumuz "Üçüncü Dünya Savaşı ne zaman patlayacak?" sorusunun peşine takılıp kıvranırken sağlık alanında garip şeyler yaşanıyor...

Google'ın yapay zeka asistanının Norveç'te bir hastaya iki kez gittiği acildeki hekimlerden daha doğru teşhis koyup hayat kurtardığı haber oluyor mesela...

Daha sarsıcısı şu: Covid aşılarının kanda pıhtılaşmaya yol açtığına dair araştırma sonuçları giderek kesinleşiyor...

Bunları ne zaman konuşacağız, kim bilir?

***



NOT DEFTERİ

İnsan batarak dibe vurur. Gemi kazazedeleri için, denizin dibi kimsenin canlı ulaşamadığı son duraktır. Dibe oturanlar oradan ne çıkabiliyor, ne de yükselebiliyorlar. (HANS BLUMENBERG / Endişe Nehri Geçiyor)