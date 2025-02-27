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HAŞMET BABAOĞLU
Biraz insan olmak...

Biraz insan olmak...

27.02.2025, Perşembe
Sık oluyor...
Olup bitenlere bakıp içimden söyleniyorum...
"Biraz insan olun yahu, yeter de artar" diye...
Hele üç paralık çıkar çatışmaları kavga gürültüye dönüştüğünde...
Ve hele hele çocukların kalbini hiç düşünmeden kıran yetişkinler (Nerede yetişmiş yahu bunlar?) gördüğümde, aynen böyle yüksek sesle bağırdığım da oluyor...
Sonra aklım başıma geliyor...
İnsan nedir ki!
Çok pohpohladık, o da kendini bir şey sandı...
İnsanın da içinde iyi ve düzgün bir öz ne kadar kalmış ki!
Belki sadece bir ihtimal...
Yoksa zaten işaret edilmiş de anlamak istememişiz...
"Ziyanda" bir varlık nihayetinde...
"Cahil" bir varlık...

***

Sıradan bir memleket olayı anlatacağım, yanlış anlamayın...
Kiracılara "Otoparklar ev sahiplerinindir" diyerek otoparkı kullanmalarını engelleyen apartman ve site yönetimleri ortaya çıkmaya başlamış...
Ortak karar alınıp kiracılara "Apartmandaki daireyi kiralayıp oturabilir ama apartmanın otoparkını kullanamazsın" deniyormuş...
Otomobile icat edildiği zamanlar "şeytan arabası" deniyormuş ya...
Esas şeytanlık bizim onlara ayılıp bayılmamızdaymış meğer!
Sonunda böyle anlaşmazlıklar çıkacağı belliydi.

***

Gayrimenkul hukuku uzmanları da bu yeni gelişme karşısında diyorlar ki:
"Apartman veya site yönetimleri toplanıp kiracıların hakkını engelleyen özel düzenlemeler yapamazlar. Hukuki süreçte kiracı kazanır."
Yahu biraz insan olsak yetmez miydi?
Sonuç?
"Bir apartman yönetimi böyle karar alırsa, bu açık biçimde kanuna aykırıdır ve kiracılar iptali için mahkemelere başvurabilir."
Vah ki ne vah!
Aklın, izanın gayet yalın biçimde işaret ettiği doğru tutumlar için mahkemelere başvurmak nasıl da umut kırıcı!

***

Tabii ki Trump'ın rezil Gazze videosu değil ama bambaşka şeyler yazacaktım...
Yılın terimi seçilen "kalabalık yalnızlık" gibi cilalı lafların öte yanına bakmayı planlamıştım.
Ama işte sıradan hayatın nabzı, bizim mesleğin küçük haberler dediği alanda yatıyor.
Takıldım kaldım kiracılara otopark hakkı tanımayan apartman yönetimi haberlerine...
Yorgunum...

***


NOT DEFTERİ
Şimdiki zamanın bizi hangi geleceğe götürdüğünü bilmezsek, şimdiki zamanın iyi ya da kötü olduğunu nasıl söyleyebilir, nasıl onu benimseyebiliriz? (MILAN KUNDERA / Bilmemek)

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