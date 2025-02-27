Sık oluyor...Olup bitenlere bakıp içimden söyleniyorum...diye...Hele üç paralık çıkar çatışmaları kavga gürültüye dönüştüğünde...Ve(Nerede yetişmiş yahu bunlar?) gördüğümde,aynen böyle yüksek seslebağırdığım da oluyor...Sonra aklım başıma geliyor...İnsan nedir ki!Çok pohpohladık, o da kendini bir şey sandı...İnsanın da içinde iyi ve düzgün bir öz ne kadar kalmış ki!Yoksa zaten işaret edilmiş de anlamak istememişiz...bir varlık nihayetinde...bir varlık...

***

Sıradan bir memleket olayı anlatacağım, yanlış anlamayın...Kiracılara "Otoparklar ev sahiplerinindir" diyerek otoparkı kullanmalarını engelleyen apartman ve site yönetimleri ortaya çıkmaya başlamış...Ortak karar alınıp kiracılaradeniyormuş...Otomobile icat edildiği zamanlardeniyormuş ya...Esas şeytanlık bizim onlara ayılıp bayılmamızdaymış meğer!Sonunda böyle anlaşmazlıklar çıkacağı belliydi.

***

Gayrimenkul hukuku uzmanları da bu yeni gelişme karşısında diyorlar ki:"Apartman veya site yönetimleri toplanıp kiracıların hakkını engelleyen özel düzenlemeler yapamazlar. Hukuki süreçte kiracı kazanır."Sonuç?"Bir apartman yönetimi böyle karar alırsa, bu açık biçimde kanuna aykırıdır veVah ki ne vah!

***

Tabii ki Trump'ın rezil Gazze videosu değil ama bambaşka şeyler yazacaktım...

Yılın terimi seçilen "kalabalık yalnızlık" gibi cilalı lafların öte yanına bakmayı planlamıştım.

Ama işte sıradan hayatın nabzı, bizim mesleğin küçük haberler dediği alanda yatıyor.

Takıldım kaldım kiracılara otopark hakkı tanımayan apartman yönetimi haberlerine...

Yorgunum...

***



NOT DEFTERİ

Şimdiki zamanın bizi hangi geleceğe götürdüğünü bilmezsek, şimdiki zamanın iyi ya da kötü olduğunu nasıl söyleyebilir, nasıl onu benimseyebiliriz? (MILAN KUNDERA / Bilmemek)