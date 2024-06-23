Büyük büyük ninelerimiz haklıydılar belki...Kaygıların, kuruntuların seni kovalar...Eğer kaçarsan...Ne yapar eder yakalarlar.Üsteliktekrarıyla...

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, Tolstoy'un yazdıklarıyla çok küçük yaşta tanışmış ve deli gibi hayran kalmıştı.O kadar ki...Bir gün girdiği bir hamamda,söylediler;kendini yarı çıplak hâlde dışarı attı.Tolstoy'u öyle görmek mi, olacak şey değildi.Yıllar sonra cesaretini toplayıp, büyük yazar derede yüzüp yıkanmaktaydı...Kaçış yoktu!Çehov da girdi dereye...Birlikte yüzdüler.

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Tolstoy, hekimleri hiç sevmez ve yanına yaklaştırmazdı ama genç Çehov'u görür görmez sevmişti.Ama Tolstoy işte!Yakınlarına Çehov için,gibisindensözler etmişti.Tolstoy içinkritik önemdeydiçünkü...

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Dilime pelesenk ettiğim pek derme çatma sözler vardır;gibisinden...Çehov'un yaşlı çınar Tolstoy'la dostluğuna göz atarken böyle birnin dramatik ve hüzünlü bir örneğine rastladım."Bu neredeyse kusursuz insanın ölümünü görmeyi yaşatma bana" diye dua edermiş Çehov.Ama Çehov'un sağlığı birdenbire bozuldu ve Tolstoy ziyaretine gelip onaı anlattı...İlginç olan bir şey de şuydu...Çehov hekimdi ama vereminin ilerlemesine hiç dikkat etmemiş, kendine hiç bakmamış, son döneminde de tedaviden kaçınmıştı.

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Tolstoy, dostu Çehov'un ölümünden sonra altı yıl daha yaşadı...Eh, Maksim Gorki'nin ifadesiyleTolstoy.Evinden uzak bir tren istasyonunda yıkılıp çökmesi epey zaman almıştı.

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Ne şimdi bu yazı, diye soracaksınız...Eskiden Tolstoy okumayı çok severdim.Birkaç yıldır dabayılıyorum.Okuduklarımın birazını sizinle paylaşmak ve şu pazar günü azıcık düşündürmek istedim.