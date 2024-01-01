diyor Amerikalıminik kız...Işıl ışıl ve kararlı gözlerle annesinin "" teklifini böyle cevaplıyor.Annesi "ama burayı sevdiğini biliyorum" dediği sırada...Bir an bile duraksamadan, mesela parmaklarını ağzına götürüp düşünmeden falan...Arkasını dönüp pıtır pıtır yürümeye başlıyor...

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Bilmem, sosyal medyada viral olan bu videoyu izlediniz mi?Bayılıyorum, bu küçük kızın duruşunu tekrar tekrar izlemeye...demiyor; dikkatinizi çekerim.Dümdüz...Gülümseyerek ama net ve sarsıcı biçimde övünüyor:Çocuklara has bir kestirmeden ilerleyiş mi?Belki...Lakin aynı zamanda hakikatin ta kendisi...Bu cümleyi içinden çoğalttarak tekrar ettiğine eminim.Bugün, şurada dahi...Filistiniz...Filistinliyiz...Filistindeyiz...Tarafını seçmek gerçekte böyle bir şeydir işte!Böyle olmalıdır!

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Bir durup düşünün!Desteklemek yetmiyor artık.Üzüntüden kahrolmak uzaklığımızı aşamıyor.Bir tek hal olabilir...Her gün bir daha Filistin olmak...Siyonizme karşı kendi hayatlarımızda her an direnmek...Geri dönüşü yok bunun!Geri dönersek, biteriz...